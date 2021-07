La SOPFEU en renfort pour combattre les incendies en Colombie-Britannique

40 pompiers forestiers québécois, dont neuf de la Côte-Nord et quatre de la Gaspésie, quitteront le Québec lundi pour aller prêter main-forte à leurs collègues de la Colombie-Britannique dans leur lutte contre les incendies de forêts.

175 feux de forêt font rage dans l'ouest du pays, dont une centaine se sont déclarés au cours des deux derniers jours en raison, notamment, de la vague de chaleur qui a frappé la Colombie-Britannique.

L'un de ces feux a d'ailleurs pratiquement rasé la petite communauté de Lytton.

Le coordonnateur de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Stéphane Caron, explique que le travail à faire en Colombie-Britannique est différent de celui auquel les pompiers québécois sont habitués.

Au Québec, nous avons beaucoup de plans d'eau à notre disposition pour faire des interventions rapides. Or, ce n'est pas toujours le cas dans l'Ouest. Une citation de :Stéphane Caron, coordonnateur de la SOPFEU

Ce qu'on va souvent faire en Colombie-Britannique, c'est de combattre le feu par le feu. On va, pour ainsi dire, allumer certaines zones en avant du feu pour le priver de combustibles, ce qui fait en sorte qu'il ne peut pas poursuivre son chemin , ajoute M. Caron.

Stéphane Caron, coordonnateur de la SOPFEU (archives). Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, le coordonnateur assure que le déploiement québécois dans l'Ouest n'affaiblit pas les capacités d'intervention de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu au Québec.

On a eu un très gros printemps mais on a maintenant une accalmie, au Québec. On a eu beaucoup de précipitations, récemment. Donc nous avons les effectifs nécessaires pour prêter des ressources à l'extérieur, souligne M. Caron.

Il ajoute du même souffle que si la situation changeait, des pompiers pourraient être rapatriés. Mais ça ne devrait pas être le cas , conclut le coordonnateur de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu .

Avec les informations de Denis Leduc