Une statue à l’eau et un totem incendié sur l’île de Vancouver

Jeudi soir, une statue du capitaine James Cook, un navigateur, explorateur et cartographe britannique du 18e siècle a été descendue de son piédestal avant d’être jetée à l’eau dans le port de Victoria en marge d’une cérémonie tenue sur les parterres de l’Assemblée législative.

C’était émouvant de voir les gens se rassembler , explique le porte-parole Cam MacIntyre, du Service de police de Victoria. C’était une mer orange qui représentait l’héritage douloureux des pensionnats pour autochtones.

Vers 20 h, toutefois, certaines personnes se sont éloignées du rassemblement et ont marché vers la statue de James Cook, sur la rue Government.

Rendus sur place, ils ont abattu la statue avant de la lancer à l’eau sous les yeux de Rick Gudz, un habitant de Victoria qui était sur son bateau au moment de l’incident.

Il explique avoir vu une jeune femme prendre le contrôle d’une partie de la foule et des manifestants faire des discours avant de jeter le bonze du navigateur à l’eau.

La statue du capitaine Cook du port de Victoria avait été éclaboussée de peinture rouge, en août 2020. Photo : Radio-Canada / Michael McArthur

La police dit avoir plusieurs suspects. Tout en voulant respecter le droit de tous de manifester, les policiers rappellent qu’ endommager une propriété [est] un acte criminel qui n’est pas inclus dans la Charte canadienne des droits et libertés .

Un totem incendié à une trentaine de kilomètres de Victoria

Vendredi matin, un totem a été incendié au belvédère de Malahat, sur la route Transcanadienne, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la statue noyée.

La GRC de Shawnigan Lake a reçu un appel d’un conducteur ayant aperçu le totem en flammes vers 4 h, vendredi matin. Les pompiers volontaires de Malahat ont été appelés à éteindre le feu.

La base du totem représentant un ours a été la proie des flammes, vendredi matin, sur la route Transcanadienne. Photo : Radio-Canada / Michael McArthur

Sur un garde-fou près du totem, un graffiti peint à l’encre noire se lit : un totem - une statue .

Ce graffiti conduit la GRC à penser que l’incident de la statue et celui du totem sont liés, note le sergent Tim Desaulniers.

L’enquête se poursuit afin d’identifier les responsables de l’incendie.

Avec des informations de Courtney Dickson, Adam van der Zwan, Mike McArthur et de l’émission As It Happens