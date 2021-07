Les commerçants s’interrogent sur la vaccination de leurs employés

Peut-on oui ou non exiger de ses employés et de ses clients qu’ils soient vaccinés contre la COVID-19? C’est la question que se posent certains commerçants manitobains.

Avec la réouverture récente des salles de restaurants et salons de coiffure, la question du statut vaccinal est de plus en plus débattue. Certains entrepreneurs comme la coiffeuse Eve Rice, ont choisi de le partager librement avec leur clientèle.

Je pense que c’est surtout pour rassurer mes clients que j’ai fait cela. [...] Ils sont sensationnels, on se rassure les uns les autres , explique Mme Rice, dont le compte Instagram professionnel mentionne second-dosed (deux doses reçues).

La coiffeuse qui exerce au salon Vicenzo Shampoo à Winnipeg gère sa propre clientèle via les réseaux sociaux. On vit dans une ère d'algorithme, alors peut-être que cette mention attirera quelques nouveaux clients. En revanche, je ne voulais pas que les gens non vaccinés se sentent exclus, alors j’ai ajouté une petite fleur pour garder les choses légères , ajoute-t-elle.

Dans ce salon, les employés et la propriétaire se sont réunis pour décider de l’importance de dévoiler ou non leur statut vaccinal. On a décidé de ne pas le faire. Ça risquait de créer un sentiment d’exclusion ou un biais envers certains, même inconsciemment. Après tout, on est humain , assure Eve Rice.

Mme Rice a décidé d’elle-même qu’il était primordial qu’elle se fasse vacciner, car elle côtoie de nombreuses personnes dans le cadre de son travail. La coiffeuse affirme que chacun doit pouvoir faire le choix conscient de se faire ou non vacciner. Cependant, elle estime qu’il pourrait être intéressant, voire important de proposer un incitatif à la vaccination.

Je pense qu’il devrait y avoir des incitatifs à la vaccination dans tous les emplois, déclare Eve Rice. Il y a beaucoup de gens qui sont employés au salaire minimum et qui n’ont aucun bénéfice [...], donc je pense que ça serait une très bonne chose à mettre en place.

Mme Rice comprend que certains employeurs voudraient aller jusqu’à imposer la vaccination à leurs employés ou leurs clients. Peut-être qu’ils ont un problème de santé qui ne leur permet pas de se faire vacciner eux-mêmes et qu’ils se sentent vulnérables. Je pense tout de même que c’est injuste de refuser des gens qui ne le sont pas, surtout qu’on porte encore le masque , rappelle la coiffeuse.

Valérie Desjardins est également coiffeuse, copropriétaire du salon Von Riesen Hair Co à Winnipeg. Mme Desjardins pense aussi qu’un employeur n’a pas le droit d’exiger que ses employés soient vaccinés. Au salon nous n’avons pas eu à le faire de toute façon, ils l’ont tous fait d’eux-mêmes , raconte l’entrepreneuse.

Elle estime en revanche qu’il n’est pas du rôle d’un patron d’offrir des incitatifs. Ce qu’on peut faire c’est exprimer nos inquiétudes et rappeler la responsabilité de l’employé et de l’employeur. Ensuite ça revient à la personne de faire son choix , suggère Valérie Desjardins.

Le salon de coiffure de Mme Desjardins a tout de même créé un affichage promotionnel où l’on pouvait lire Aidez-nous à rouvrir et à rester ouverts, faites-vous vacciner .