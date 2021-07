Un pièce de théâtre qui rend hommage aux travailleurs de la santé

La direction du Théâtre dit avoir fait ce choix afin de souligner l'apport inestimable des soignantes et des soignants au cours de la pandémie de COVID-19.

Dans cet esprit, 200 billets ont été distribués gratuitement à des travailleurs de la santé. Règles sanitaires obligent, la pièce sera jouée devant un maximum de seulement 45 spectateurs.

Le directeur artistique du Théâtre du Bic, Eudore Belzile, insistait pour rendre hommage aux travailleurs de la santé, mais aussi à ceux qui ont été touchés par la maladie.

On a bien vu, dans des difficultés absolument considérables, se déployer tous ces êtres humains depuis un an et demi dans nos services hospitaliers , dit-il.

On les a vus partout, souvent au péril de leur vie, dans des conditions extrêmes. Parce que notre système de santé n'était pas vraiment prêt à faire face à une pandémie semblable. Une citation de :Eudore Belzile, directeur artistique du Théâtre du Bic

Le rôle principal de la pièce "Alors, voilà!" a été confié au comédien Vincent Roy. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

La pièce raconte l'histoire d'un jeune résident en médecine, pris d'affection pour une patiente. Il lui parle dans l'espoir qu'elle s'accroche à la vie, le temps que son fils, bloqué à l'étranger, puisse venir à son chevet.

À travers ces sept jours, qu'est-ce qu'il lui raconte? Des histoires d'hôpital, le quotidien de l'hôpital, de ses confrères, de ses consoeurs, des malades, des infirmières, des médecins , relate Eudore Belzile.

Ça brosse un tableau absolument exceptionnel de tous ces gens qu'on a vu à l'oeuvre abondamment, depuis un an et demi bientôt, dans les hôpitaux. Et c'est formidable de drôleries. C'est poignant et c'est plein d'humanité surtout Une citation de :Eudore Belzile, directeur artistique du Théâtre du Bic

La pièce Alors, voilà! sera présentée du 6 juillet au 14 août.

Avec les informations de Denis Leduc