Les mesures sanitaires font la vie dure aux futurs mariés de l'Est-du-Québec

Malgré le passage du Québec au palier d'alerte vert, les mesures sanitaires en vigueur posent des contraintes à l'organisation des célébrations.

Un maximum de 250 personnes peut désormais assister à la cérémonie, à condition qu'elles demeurent assises et portent un masque.

Les réceptions intérieures sont quant à elles limitées à 25 personnes. Les réceptions extérieures, 50 personnes.

Ces restrictions n’ont toutefois pas empêché Marie-Christine Arseneau et Jimmy-Lee Jones d’organiser leur mariage pour le 4 septembre prochain.

On est un petit peu dans l’incertitude. Ma famille est aux Îles-de-la-Madeleine. Ça nécessite des déplacements, de prendre congé et de prévoir un hébergement. Mes proches ont pris les dispositions en conséquence, mais ils ont aussi regardé les politiques d’annulation, au cas où , relate Marie-Christine.

Jimmy-Lee Jones, Marie-Christine Arseneau et leurs deux filles, Juliette et Flora. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Ils ont envisagé plusieurs scénarios, mais n’ont aucun moyen de savoir lequel se concrétisera.

Jusqu’à maintenant, on fait comme si de rien n’était et on planifie comme si on recevait 200 invités. […] Après ça, on regardera pour les annulations , explique Jimmy-Lee.

Ça fait quand même deux ans qu'on veut se marier. Donc c'est sûr que ce fut beaucoup d'organisation. C’est sûr qu’on espère un scénario un peu plus optimiste, mais on s'est dit qu'on allait se marier, peu importe le scénario , soutient Marie-Christine.

Qu’on soit deux ou deux cents, on va le faire pareil! Une citation de :Jimmy-Lee Jones, futur marié

Trop peu, trop tard

Pour d’autres couples, le trop grand nombre d’incertitudes liées à la pandémie aura eu raison de leur projet à court terme.

Censée se marier en juillet 2020, la rimouskoise Marie-Eve Leclerc a récemment repoussé une seconde fois la tenue de l'événement.

Quand on a vu que 2021 n'était pas vraiment mieux que 2020, on savait qu’on devrait reporter à 2022 , soupire-t-elle.

Nous avons deux grosses familles et un bon cercle d’amis. On avait environ 300 invités […] et je ne me voyais pas trier dans nos invités pour décider qui pourrait venir ou pas. Une citation de :Marie-Eve Leclerc, future mariée

Marie-Eve espère maintenant pouvoir tenir la cérémonie de son mariage en juillet 2022, deux ans plus tard que la date prévue à l'origine.

Si on s’était marié cet été, on aurait vécu tout le stress de maintenir la distanciation physique entre les invités. La police qui débarque à mon mariage, ça aurait un peu "cassé le party". On espère qu’en 2022, tout va être correct et que ça va être derrière nous , explique-t-elle.

Marie-Eve Leclerc et son conjoint, Charles-Olivier Lévesque, ont repoussé plus d'une fois la date de leur mariage. Photo : Courtoisie/Photo: Naomie Côté

Le report des célébrations de leur mariage n'enlève d'ailleurs pas aux futurs mariés leur optimisme.

Marie-Christine Arseneau mise notamment sur le taux de vaccination contre la COVID-19, qui ne cesse d’augmenter au Québec depuis les derniers mois.

D'après un reportage de Marguerite Morin