Des pompiers de l’Outaouais seront envoyés en Colombie-Britannique

Ces membres de la base de Maniwaki font partie d’un contingent de 40 pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) qui se préparent à partir.

Si le Québec est en mesure de faire ce prêt de ressources là [...] , c’est parce que la situation, ici, est sous contrôle et on vit une petite accalmie , a souligné Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , samedi, en entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau.

On a eu un printemps très actif en termes de nombre de feux et maintenant, grâce aux précipitations des derniers jours et des dernières semaines, on a beaucoup moins de charge de travail. On est capable d’aller à l’extérieur du Québec , a-t-il dit.

Il est prévu que les pompiers forestiers de l'Outaouais restent en Colombie-Britannique pour une période de 14 jours.

Une personne qui sera chargée d’assurer le respect des mesures sanitaires, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, se rendra aussi dans la province.

Des avions-citernes et leur équipage ont aussi été dépêchés, dès le 1er juillet, en Alberta et en Ontario.

Les tâches confiées aux pompiers québécois en Colombie-Britannique seront déterminées sur place, en fonction des besoins. Ce n’est pas nécessairement dans les plus gros feux où on va leur demander de travailler. [...] Il n’y en a pas seulement des gros, mais aussi des petits et il faut s’en occuper , a soutenu M. Caron.

Il a relevé que les pompiers devront s’adapter aux réalités de l’Ouest canadien, où les cours d’eau sont moins susceptibles de se trouver près des incendies puisqu'ils sont moins nombreux que sur le territoire du Québec.

Le défi est que la topographie, la géographie et même le type de bois - de combustible - sont différents [...] et parfois les techniques de combat [des incendies] sont différentes , a-t-il résumé.

Samedi matin, 176 incendies étaient toujours actifs dans la province. Le plus important a déjà englouti 31 000 hectares près de Kamloops.

Avec les informations de Marielle Guimond