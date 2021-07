Grandes-Piles lance une opération de sensibilisation à la sécurité nautique

Ce sont 1500 dépliants informatifs, sept bouées qui flottent sur la rivière Saint-Maurice et un panneau d’informations qui, espère la Municipalité, contribueront à sensibiliser la population sur les règles à suivre, une fois sur l’eau.

C’est vraiment d’éduquer les gens à ralentir, s’éloigner du bord quand on voit qu’il y a des paddle boards. Si on a nos écoles de voile, nos camps de jour, on veut que les gens ralentissent, soient bien conscients qu’il y a des zones de marina , explique le directeur du Centre nautique de Grandes-Piles, Philippe Lemay.

Ce n’est pas pour punir qui que ce soit, c’est vraiment juste pour éduquer les gens au niveau du nautisme. Une citation de :Philippe Lemay, directeur du Centre nautique de Grandes-Piles

L’idée est née après avoir remarqué une augmentation du trafic nautique sur la rivière Saint-Maurice, et ce, même s'il n'y a eu aucune noyade dans le secteur ces dernières années.

La marina de Grandes-Piles. Photo : Radio-Canada / Claudia Cantin

D’après un conseiller municipal de Grandes-Piles, 300 à 400 bateaux de plus que l’année dernière naviguent sur la rivière.

Avec les informations de Claudia Cantin