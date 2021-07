Tourisme : une importante pénurie de main-d'oeuvre inquiète

Pour les entreprises qui oeuvrent dans le secteur, il s'agit d'un problème de taille. C'est le cas du centre de villégiature Jouvence qui cherche toujours à pourvoir une vingtaine de postes.

C'est encore plus difficile. On a commencé une campagne à la mi-mai. On a déjà 47 nouveaux employés, mais on a besoin encore de quelques ressources qui auraient 3 à 4 jours à nous donner par semaine , souligne Martin Lavoie, le directeur général de Jouvence.

L'entreprise séduit les amateurs de plein air et les familles avec son offre d'hébergement. C'est 80 % de la clientèle de Jouvence qui vient de Montréal.

L'engouement est réel, puisque tous les séjours sont réservés jusqu'en septembre. L'entreprise espère embaucher afin d'éviter d'épuiser ses employés actuels.

On ne veut pas de surmenage. L'été commence. On a déjà des employés au cours des deux dernières semaines qui ont donné beaucoup d'heures. On travaille à la chaleur. Une citation de :Martin Lavoie, directeur général, Jouvence

Le Zoo de Granby qui emploie près de 200 jeunes chaque année réussit à s'en tirer, même si les candidatures se font plus rares.

Le Zoo de Granby emploie près de 200 personnes en été. Photo : Zoo de Granby

On recevait, il y a six ou sept années, 800 à 1,000 CV. On avait vraiment beaucoup de CV. Maintenant, on en reçoit 300 à 400 pour combler 175 à 200 jeunes par année , illustre le directeur des opérations, Samuel Grenier.

Il explique d'ailleurs que le zoo a été proactif en mettant à profit les réseaux sociaux pour attirer davantage de candidats potentiels.

Tourisme Cantons-de-l'Est à la recherche de solutions

Selon Toursime Cantons-de-l'Est, la pénurie est généralisée en Estrie. Selon la directrice générale Annie Langevin, des actions gouvernementales s'imposent.

Est-ce qu'il y aurait une opportunité au niveau du gouvernement d'avoir des allègements fiscaux pour les retraités qui souhaitent travailler à temps partiel. Même chose pour l'immigration. Actuellement, en agriculture, il y a des politiques pour les travailleurs saisonniers. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être répliqué pour le domaine touristique? , questionne Annie Langevin.

Elle constate également que moins d'étudiants postsecondaires posent leur candidature pour des emplois en tourisme cette année.

Est-ce qu'ils se sont redirigés dans d'autres secteurs de travail le temps de la saison estivale. On n'a pas de données précises pour ça. Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses, mais c'est une réalité , souligne Annie Langevin.

Que ce soit l'effet de la pandémie ou de la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit dans différents secteurs, l'absence des jeunes cet été constitue un autre défi que l'industrie doit traverser.

Avec les informations de Jean Arel