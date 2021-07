Plus de 1700 $ amassés pour la Fondation santé Jonquière

La Fondation santé Jonquière a pour mission de soutenir et de favoriser le maintien et le développement des soins et des services offerts au Centre de santé et de services sociaux de Jonquière.

Les participants de la randonnée ont parcouru un trajet de 90 kilomètres entre Jonquière et Saint-Gédéon.

Selon la directrice générale de la Fondation santé Jonquière, Sandra Lévesque, cette activité caritative s'inscrit dans le cadre de la campagne annuelle de financement de son organisation dont l'objectif global est de 96 000 $.

La campagne de la fondation permettra l’achat de quatre cabinets automatisés pour chacun des CHSLD sur le territoire de Jonquière. Ça va être utile pour la gestion des médicaments , indique-t-elle.

Selon des informations de Kenza Chafik.