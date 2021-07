Deux décès et des milliers d'évacués alors que les feux font rage en Colombie-Britannique

Deux personnes ont perdu la vie, de nombreuses maisons ont été détruites et des milliers de personnes sont toujours évacuées ou sur un pied d'alerte alors que la Colombie-Britannique combat plus d'une centaine de feux de forêt qui se sont déclarés sur son territoire.

Le Service des coroners de la Colombie-Britannique a pu se rendre à Lytton samedi et a confirmé en soirée que deux personnes ont péri dans l'incendie qui s'est déclaré mercredi et qui a ravagé le village. Bien que l'enquête soit toujours en cours, aucun autre décès n'a été signalé pour le moment.

Samedi matin, 175 incendies étaient toujours actifs, dont 77 qui ont éclaté dans les deux derniers jours. Selon le service de gestion des incendies, BC Wildfire, la foudre est soupçonnée d’être responsable de la majorité des départs de feux.

Le plus important a déjà englouti 31 000 hectares à une quinzaine de kilomètres au nord de Kamloops et forcé l’évacuation de plus de 400 foyers.

Une équipe de 93 pompiers est sur place avec l’aide de 15 hélicoptères. Le service de gestion des incendies assure que les pompiers ont travaillé toute la nuit pour établir une ligne de contrôle autour du feu qui est toujours qualifié de non maîtrisé .

De Kamloops, la fumée est très visible et persiste dans la vallée , explique la porte-parole de BC Wildfire, Sarah Hall.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Plus d’une dizaine d'ordres d’évacuation ont par ailleurs été lancés dans différentes localités ces derniers jours et une dizaine d’autres localités sont sur un pied d’alerte. Les habitants doivent être prêts à partir à tout moment si la situation se détériore.

Vendredi soir, le district régional de Thompson-Nicola a demandé aux habitants de 95 propriétés de quitter leurs logements en raison d'un feu qui sévit près du lac Durand, à une trentaine de kilomètres de Kamloops.

Les membres de la bande indienne de Skeetchestn ont quant à eux eu jusqu’à 9 h samedi pour quitter leurs maisons en raison d'un feu près du lac Sparks qui les menaçait. Ils ont été invités à se rendre à Kamloops ou à Kelowna, où des centres d’évacuation ont été installés.

Le district régional de Cariboo a également ordonné aux habitants près du lac Deka de quitter rapidement les lieux. L’ordre d’évacuation touche près de 700 personnes.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a d’ailleurs demandé aux plaisanciers d’éviter le secteur de 100 Mile House après que des agents ont remarqué plusieurs embarcations sur le lac ou aux alentours.

Nous savons que c’est l’été et la saison des bateaux, mais ce n’est pas l’endroit pour naviguer actuellement , indique le commandant du détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada de 100 Mile House, Svend Nielsen.

Une alerte d’évacuation a aussi été envoyée pour le secteur du lac Sulphurous et concerne 153 maisons.

L'incendie qui a détruit la majorité du village de Lytton s'étend sur plus de 8700 hectares. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Campagne de financement pour les sinistrés

Après la destruction du village de Lytton et avec des milliers de personnes toujours évacuées dans la province, l’organisme Centraide a lancé une campagne pour venir en aide aux sinistrés.

La branche de Centraide de la Colombie-Britannique offre un montant initial de 200 000 $ et encourage le public à contribuer également.

Une campagne de sociofinancement a aussi été lancée afin d’offrir du soutien à la communauté autochtone du village de Lytton. Pour le moment, plus de 2000 personnes ont fait des dons dépassant les 260 000 $.

La province rappelle également que les villes et les municipalités touchées par les incendies pourront bénéficier de l’assistance financière en cas de désastre pour réparer ce qui n’est pas couvert par les assurances, comme les routes, les ponts et les infrastructures endommagés par les flammes.

Avec des informations de Christina Jung