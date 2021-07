Retourner à l'école le temps d'un festival littéraire

Il s'agit du Festival littéraire des Îles, aux Îles-de-la-Madeleine, et des Écritures publiques du 325e de Rimouski.

Comme plusieurs autres événements, les organisateurs ont dû revoir leur formule pour s'adapter aux mesures sanitaires en vigueur.

Du côté des Îles-de-la-Madeleine, les salles d’activités du festival ont été transformées en classe. Des pupitres y ont été ajoutés, respectant la distance nécessaire les uns des autres. À l’intérieur de chaque pupitre se trouve un plateau de bouchées. Cette formule évite ainsi de nombreux déplacements.

Selon la coordonnatrice du festival littéraire des Îles, Céline Lafrance, de cette façon-là, on n'avait pas à gérer les bulles parce que chacun est assis à son pupitre comme dans une classe. Elle mentionne également que ça limite le nombre de personnes qu’on peut avoir dans la salle. On peut accueillir 30 personnes dans une classe.

Je pense que ça va être très sympathique parce que ça va être drôle. Une citation de :Céline Lafrance, coordonnatrice du festival littéraire des Îles

Du côté des Écritures publiques du 325e, la chargée de projet de l’événement, Cylia Themens, n’a pas attendu de voir les options qui lui étaient offertes. Dès le début des préparations, l’hiver dernier, son équipe et elle ont fait vraiment un projet COVID, comme on les appelle. Des projets sans public nécessairement, des projets plus spontanés.

Le projet en entier a été réfléchi avec les mesures sanitaires pour être certain qu'on pouvait, qu'on allait pouvoir le faire. Sans être obligé le re réfléchir plus tard. Une citation de :Cylia Themens, chargée de projet des Écritures publiques du 325e

Des affiches incluant des poèmes sur des histoires et des anecdotes de citoyens. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Jusqu’au 31 juillet, il est possible de déambuler à différents endroits de Rimouski pour observer les poèmes publics.

Quant au Festival littéraire des Îles, il se poursuit jusqu’au 4 juillet.