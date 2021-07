Le vote par correspondance autorisé pour certains citoyens à Senneterre

Plusieurs groupes pourront se prévaloir de cette dérogation, notamment les résidents d'un centre hospitalier, un CHLSD ou une résidence privée pour aînés.

Les électeurs qui ne pourront pas se déplacer en raison de leur état de santé et les proches aidants et ceux qui auront 70 ans ou plus le 7 novembre.

Les citoyens qui doivent s'isoler à la suite d'une recommandation des autorités de la santé publique sont aussi autorisés à voter par correspondance.

Selon le maire Jean-Maurice Matte, la municipalité a pris cette décision en raison de la pandémie de la COVID-19.

J'espère surtout que les gens ne se sentiront pas privés de leur droit de vote à cause de cette circonstance-là et qu’ils vont pouvoir par plusieurs moyens soit se rendre directement aux bureaux de vote ou utiliser ce système-là, qu’ils vont l’utiliser et qu'ils vont se prévaloir des occasions que la municipalité leur donne de pouvoir voter différemment en 2021 , dit-il.

Amos et de Val-d’Or permettront également à certains groupes d’électeurs de voter par correspondance.