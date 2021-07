La chaleur extrême venant de l'Ouest augmente les risques d'incendie dans le Nord

Alors que le dôme de chaleur de l’Ouest canadien s’installe dans le Nord de l’Ontario, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) se prépare à des risques plus élevés d'incendie dans la région.

La chaleur élevée et la faible humidité que nous avons constatée dans l’ouest du pays se trouvent maintenant au-dessus du Nord-Ouest de l'Ontario et aggravent le potentiel, déjà élevé, de feux de forêt , explique Chris Marchand, agent d'information sur les incendies du MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts pour le Nord-Ouest de l’Ontario.

En attendant des pluies significatives, nous espérons que la vitesse des vents restera faible dans la région, ce qui contribuera à minimiser le comportement des feux déjà établis , poursuit M. Marchand.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le risque de feu de forêt est élevé (jaune) et extrême (rouge) dans l’ensemble de la région du Nord-Ouest. Une interdiction de faire du feu est en vigueur dans la zone quadrillée. Photo : MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES ET DES FORÊTS

Appels à la prudence

Dans la partie ouest du Nord-Ouest de l’Ontario entourant les villes de Kenora et Dryden, les feux sont interdits depuis le 30 juin.

Avec la récente activité des orages, nous nous attendons à voir de nombreux nouveaux débuts de feu. L'un de nos objectifs en ce moment est donc de minimiser les incendies d'origine humaine , explique Chris Marchand.

Nous avons des risques d’incendie élevés à extrême dans une bonne partie de la province. Pour le moment, nous maîtrisons la situation, mais nous espérons que la population nous aidera à prévenir ces incendies. Une citation de :Chris Marchand, agent d'information sur les incendies au MRNF ministère des Richesses naturelles et des Forêts

La province recense 467 incendies depuis le début de la saison des feux de forêt. Ce nombre représente plus du double de celui de l’année dernière et se situe au-dessus de la moyenne des 10 dernières années qui s’établit à 306 feux.

Les gardes forestiers de l'Ontario, en particulier dans la région du Nord-Ouest, ont connu une année plus occupée que la normale , confirme Chris Marchand.

En plus des 800 pompiers disponibles à travers la province, 82 pompiers forestiers et deux membres du personnel de gestion des feux de forêt de l'Alberta sont déployés en Ontario depuis la fin juin. Deux avions bombardiers d’eau du Québec sont également en Ontario.

Pluie rassurante

Dans le Nord-Est, la mairesse de Rivière des Français, Gisèle Pageau, ne craint pour le moment pas d’incendie dans sa municipalité comme ce fut le cas en 2018.

Nous avons reçu beaucoup de pluie ces 10 derniers jours et nous n’avons aucun feu actif dans notre municipalité , rassure Mme Pageau.

Gisèle Pageau, mairesse de Rivière des Français Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Ces dernières années, Rivière des Français a été confronté à plusieurs inondations et feux de forêt majeurs forçant parfois l’évacuation de sa population.

Avec tous ces événements, notre comité d’urgence n’a jamais arrêté , affirme la mairesse qui espère que cette année épargnera la région.

Le maire de Parry Sound, Jamie McGarvey, est également rassuré par la pluie des derniers jours. Aujourd'hui, la situation est bonne, mais demain ce sera peut-être une situation totalement différente , nuance-t-il.

Nous supplions les gens de faire attention en respectant les restrictions, n'attendez pas que la situation devienne hors de contrôle pour appeler le 911 , martèle M. McGarvey.