En Alberta, des infrastructures se déforment sous l’effet de la chaleur

Sur Facebook, le conseiller municipal edmontonien Jon Dziadyk a publié une photo de l’un d’eux qui s’est soulevé et a craqué. Je ne suis pas sûr de ce qui a causé cela, mais je vais m'assurer que ce soit réparé , écrit-il.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans une déclaration, il appelle la Ville à intervenir au plus vite. Tout comme les nids-de-poule sont causés par le froid, la chaleur a des effets sur nos infrastructures , souligne-t-il.

À cause de la chaleur extrême, ce trottoir, et d'autres trottoirs en ville, ont cédé ou se sont soulevés , reconnaît le porte-parole des services responsables de l'entretien des routes et des parcs, Derek Logan, dans un courriel adressé à Radio-Canada.

Le béton se dilate avec la température, et en cas de chaleur extrême, il se dilate encore plus. Lorsque la dilatation réduit l'espace entre les blocs ou les joints d'un trottoir, il se peut qu’il se déforme , explique-t-il.

Selon la Ville d'Edmonton, au moins 57 trottoirs endommagés ont été signalés au cours de la semaine. Photo : Radio-Canada

Il note que, cette semaine, au moins 57 trottoirs abîmés ont été signalés. Il assure que les travailleurs municipaux sont à pied d'œuvre et précise que les dégâts réparés en priorité sont ceux qui représentent un danger pour la population.

À Clairmont, au nord de Grande Prairie, Shelly Clauson a pris en photo des tables de pique-nique dont les bancs se sont eux aussi déformés.

J'étais assez étonnée, se souvient-elle. Je ne pensais pas que des choses comme ça pouvaient arriver. Elle pense que les bancs sont faits d’un matériau plastique composite qui n’a pas résisté à la chaleur.

La fille de Shelly Clauson pose assise sur l'un des bancs déformés. Photo : Shelly Clauson

J’ai aussi vu des gens qui avaient publié des photos de leur maison dont les fenêtres avaient explosé , assure-t-elle.

En Alberta, des avertissements de chaleur sont encore en vigueur, mais Environnement Canada s’attend à ce que l'épisode de chaleur prenne fin dimanche.