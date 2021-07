Décès du maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins

La municipalité de l'est ontarien a annoncé le décès de l’élu municipal par voie de communiqué.

C'est avec une profonde tristesse et un grand chagrin que la Cité de Clarence-Rockland annonce que le maire Guy Desjardins est décédé plus tôt aujourd'hui, après une longue maladie , a-t-on déclaré.

Plusieurs n’ont pas tardé à souligner le dévouement de M. Desjardins pour sa communauté.

C’était quelqu’un d’attachant. C’était un homme de caractère. On perd aujourd’hui un grand homme, un leader et quelqu’un qui ne mâchait pas ses mots, mais qui nous disait tout le temps la vérité , a dit en entrevue Stéphane Parisien, directeur général des Comtés unis de Prescott et Russell.

Il a souligné que le franc-parler de M. Desjardins, passionné par son engagement envers sa communauté, s’accompagnait d’un esprit de camaraderie fort apprécié.

Il n’y avait pas de cachettes avec lui. On savait exactement à quoi s’attendre , a ajouté M. Parisien.

C’était un homme passionné envers sa communauté. Une citation de :Stéphane Parisien, directeur général des Comtés unis de Prescott et Russell

L'ex-député provincial Jean-Marc Lalonde se souvient de Guy Desjardins comme étant toujours souriant.

Il était tout le temps ouvert aux suggestions. Il pouvait être à l’écoute en tout temps , a soutenu en entrevue celui qui a aussi côtoyé le maire de Clarence-Rockland à la table du conseil municipal, après avoir précédemment agi à titre de maire.

Il a affirmé que Guy Desjardins était investi de la mission de faire progresser des projets porteurs pour sa communauté.

« C’était une personne vraiment attachée à son emploi comme maire », a-t-il insisté, mentionnant que la Cité de Clarence-Rockland a connu une importante augmentation de sa population au cours des dernières années, ce qui a apporté son lot de défis.

Jean-Marc Lalonde, ex-député provincial et ancien maire de Clarence-Rockland (archives) Photo : Radio-Canada / Claudine Richard

Tant M. Lalonde que M. Parisien ont relevé que le maire de Clarence-Rockland avait à cœur le projet d’élargissement à quatre voies de la route 174/17.

Or, pour plusieurs, son legs restera le projet de réaménagement du Centre d'accueil Roger-Séguin de Clarence Creek. Je sais qu'il a travaillé très fort pour ça et il va connaître du succès , a dit François St-Amour, le maire de La Nation, communauté voisine à la Cité de Clarence-Rockland.

Je vais m'ennuyer de lui , a ajouté celui qui avait développé une amitié avec Guy Desjardins depuis qu’il l’a connu, il y a une dizaine d’années.

On pouvait être très sérieux [ensemble], travailler pour la communauté de Prescott-Russell et avoir du plaisir, aussi, en même temps , a poursuivi M. St-Amour.

La députée provinciale de Glengarry—Prescott—Russell, Amanda Simard, a offert ses condoléances aux proches de M. Desjardins dans une publication Twitter. Elle a aussi souligné sa contribution à la vie publique.

Nous en serons toujours très reconnaissants et nous ne t’oublierons jamais , a-t-elle écrit.

La députée fédérale d’Orléans a aussi insisté, sur les réseaux sociaux, sur l'engagement de celui qu’elle qualifie d’ami, de fier francophone et politicien qui travaillait sans relâche pour sa communauté .

Le 22 juin, la Cité de Clarence-Rockland informait les citoyens que le maire était en congé pour des raisons de santé jusqu'au 30 septembre. Le maire suppléant et conseiller du quartier 7, Michel Levert, devait s'acquitter de ses tâches pendant son absence.

M. Desjardins a été élu maire de la Cité de Clarence-Rockland en octobre 2014, puis réélu en 2018. Avant d'occuper cette fonction, il était conseiller municipal.

Le maire laisse dans le deuil sa conjointe Aline, sa fille Tanya et ses fils Christian et Jason.

Avec les informations de Rémi Authier