L'anxiété persiste avec le déconfinement, constatent des thérapeutes

Depuis cette semaine, l’Ontario est passé à l’étape 2 de son plan de déconfinement, ce qui signifie que de plus grands rassemblements sont maintenant permis – jusqu’à 25 personnes à l’extérieur, et 5 à l’intérieur.

Dana St. Jean, thérapeute pour l'Association canadienne pour la santé mentale à Windsor-Essex et spécialisée dans l’intervention en temps de pandémie, constate que de plus en plus de personnes sont anxieuses par rapport à la vie en société, la reprise des activités sociales quotidiennes.

Nous voyons des gens qui ont besoin de soutien pour gérer leur anxiété, pour gérer aussi des rencontres avec des membres de leur famille ou des amis qui ne se sont pas fait vacciner , note-t-elle.

L’impact de l’isolement

Chez d’autres, c’est l’impact de l’isolement social des derniers mois qui continue de peser, observe Dana St. Jean.

L’hiver dernier, alors que la province était entièrement confinée, Dana St. Jean voyait alors de nombreux patients qui souffraient du fait d’être séparés de proches. L’Association canadienne pour la santé mentale avait alors adapté ses programmes pour se conformer aux mesures de santé publique, en fournissant des services virtuels et téléphoniques notamment.

Dana St. Jean est thérapeute pour l'Association canadienne pour la santé mentale dans la région de Windsor-Essex. Photo : CBC

Maintenant que la province se déconfine peu à peu et qu’une nouvelle réalité s’installe, l' ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale remarque aussi parmi la population des sentiments languissants, de frustration dans les lieux publics, un épuisement professionnel chez certains, et une tendance à comparer la réalité d’aujourd’hui avec la vie d'avant la pandémie.

Comment alors, relancer nos relations?

Il est encore possible de rassembler l'énergie nécessaire pour continuer à s’adapter, alors que les normes [de la société] changent à nouveau , affirme la thérapeute.

Dans tous les cas, Mme St. Jean encourage toute personne qui aurait des soucis de santé mentale ou qui se sentirait dépassée à demander de l’aide et aller chercher des ressources.

Avec des informations de Katerina Georgieva, CBC