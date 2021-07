La brumisation contre les moustiques est prévue ce week-end à Brandon

L’opération consiste à créer un brouillard en dispersant un liquide en fines gouttelettes afin de neutraliser les moustiques.

La Ville a indiqué qu'elle prévoyait d'utiliser le produit DeltaGard 20EW, dont l'utilisation est approuvée par Santé Canada et qui présente un risque moindre que le produit utilisé les années précédentes.

L'exposition des abeilles, des oiseaux, des mammifères, des poissons et des plantes devrait être minime, selon les autorités.

La Ville a déclaré que la brumisation commencera samedi à 22 h, si les conditions météorologiques le permettent. S'il pleut ou si la température est inférieure à 15 degrés Celsius, l'opération sera reportée à une autre date. Même chose si la vitesse du vent est supérieure à 16 km/h.

Les zones situées au sud de l'avenue Victoria devraient être embrumées samedi soir, tandis que les zones situées au nord de l'avenue Victoria le seraient dimanche à partir de 22 h.

Il est conseillé aux résidents de rester à l'intérieur pendant la brumisation dans leur secteur et de fermer les portes et les fenêtres. Les autorités recommandent à la population d'apporter les jouets et autres objets à l'intérieur.

Dans un communiqué de presse, la Ville de Brandon a indiqué que le nombre de pièges à moustique de la fin de semaine dernière dépassait les seuils, ce qui justifie la mise en place de la brumisation dans toute la ville pour lutter contre les moustiques adultes.