COVID-19 : Ottawa ajoute 14 nouvelles infections à son bilan

Ces nouvelles données portent à 27 693 le nombre de cas confirmés depuis le début de la crise sanitaire dans la capitale fédérale, et à 591 le nombre de décès liés au virus.

Les cas actifs continuent de diminuer et s’établissent à 56 samedi.

Une seule personne est hospitalisée, mais elle n’est pas traitée aux soins intensifs.

La Ville d’Ottawa ouvrira, au cours des prochains jours, des centres de vaccination temporaires. Samedi, il est possible de se faire vacciner au Centre Rideau, et dimanche, au Centre communautaire de l’association Musulmane Assunnah, sur le chemin Hunt Club.

À compter de lundi, les Ottaviens de 12 ans et plus pourront recevoir plus rapidement que prévu leur deuxième dose de vaccin.

À l’échelle provinciale, l’Ontario rapporte 209 nouveaux cas de COVID-19 et neuf décès samedi ; des données qui s’inscrivent dans la tendance de la semaine.