À défaut de photo de classe, un enseignant se dessine avec ses élèves sur un tableau

Un enseignant d'immersion française de 5e et 6e année à l'École Wascana Plains de Regina a marqué la fin de l’année scolaire dominée par la pandémie en se dessinant avec ses 22 élèves sur le tableau blanc de sa classe.

Pour Andres Araneda, il s’agit de marquer la fin d'une année atypique en offrant cette œuvre comme cadeau à ses élèves.

Ce projet est une alternative au fait que sa classe n'a pas pu faire de photos au début de l'année en raison des restrictions liées à la pandémie.

J'ai l'habitude de faire des dessins sur tableau blanc pour ma classe et cette année, je me suis dit : "Pourquoi ne pas terminer l'année avec un beau portrait de tout le monde ensemble ?" , dit Andres Araneda.

Les dessins de style caricatural ont été réalisés à l'aide d'un seul marqueur pour tableau blanc, explique M. Araneda. Ses élèves l’ont suivi en réalisant leurs propres dessins pendant qu'il dessinait les portraits sur le tableau blanc.

Ils étaient tellement curieux de voir le processus et comment je réalise l’ombrage habituellement et des choses comme ça , indique l’enseignant.

Le tableau représente ies visages des élèves de l'enseignant Andres Araneda. Photo : Andres Araneda

Faire ressortir des personnalités avec de l'encre

Andres Araneda explique qu’il a appris à connaître pendant toute l’année les élèves de sa classe afin de pouvoir faire ressortir leur personnalité dans cette activité artistique.

J'ai discuté avec eux avant l'école et je leur ai dit : "J'aimerais faire quelque chose comme ça quand vous commencerez l'école, mais je ne vous connais pas encore" […] Le fait d'avoir passé toute l'année avec eux […] m'aide à saisir leur esprit , informe-t-il.

Andres Araneda explique que ses élèves, quand ils seront grands, se souviendront de cette année de pandémie et veut leur offrir le projet artistique comme souvenir. Photo : CBC

Selon lui, ce projet artistique sur tableau blanc sanctionne une année d’apprentissage. Il dit aussi vouloir encourager ses élèves à croire en eux-mêmes et à essayer de nouvelles choses.

Permettez-vous toujours d'explorer votre propre créativité, car c'est là que vous grandissez le plus et apprenez le plus , conseille-t-il.

Andres Araneda croit également qu’il est important pour lui et ses élèves de conserver un souvenir de l'année scolaire.

C'est un possible repère pour nous lorsque nous regarderons en arrière quand nous serons grands.

M. Araneda s’intéresse à l'art depuis son enfance. Il explique avoir déjà réalisé des peintures murales, des dessins sur des chaussures et des croquis de personnages de dessins animés et d'animaux.

Avec les informations de Ethan Williams