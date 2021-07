Des services de santé mentale pour les policiers, après la mort d'un collègue en service

L’agent Jeffrey Northrup est mort à l'hôpital après avoir été happé par un véhicule tôt vendredi, dans le stationnement souterrain de l'hôtel de ville de Toronto. Les enquêteurs ont qualifié cette collision d’intentionnelle et délibérée .

Un homme de 31 ans est maintenant accusé de meurtre au premier degré en lien avec cette affaire. II a comparu en cour vendredi et demeure en détention jusqu'à sa prochaine comparution, prévue le 23 juillet, selon la police.

Jon Reid, président de l’Association des policiers de Toronto (TPA), a déclaré vendredi que l'organisation fournirait un soutien aux proches de Jeffrey Northrup et aux policiers qui le souhaitent, notamment des ressources en santé mentale, des services d’accompagnement pour le deuil et des programmes de sensibilisation.

Le Service de police de Toronto a également ouvert un livre de condoléances en ligne où les gens peuvent rendre hommage à la famille, aux amis et aux collègues du policier décédé.

L'agent Jeffrey Northrup laisse derrière lui sa femme et ses trois enfants, ainsi que sa mère. Photo : Twitter/Division 52

Dave McLennan, président de l'organisme de santé mentale Boots On The Ground et ancien agent de la police régionale de Peel, a vu plusieurs policiers tomber au combat au cours de sa carrière.

C'est une terrible tragédie et cela ravive des souvenirs. Et je sais que c’est ce que beaucoup de policiers ressentent en ce moment. C'est une période difficile pour tous les policiers de la ville et du pays , dit-il.

Boots On The Ground, un réseau de soutien entre pairs lancé en 2018 pour les policiers, les agents correctionnels et autres premiers répondants en Ontario, offre une ligne d'assistance téléphonique anonyme 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Le groupe a répondu à plus de 900 appels depuis 2018, et M. McLennan souligne que le besoin a augmenté avec la pandémie.

Il note que même si les employeurs offrent souvent des programmes de bien-être, de nombreux premiers intervenants ne se tournent pas vers ces ressources pour obtenir de l’aide, en raison de la stigmatisation qui entoure la santé mentale.

Personne ne peut travailler 30 ans comme premier répondant sans avoir des hauts et des bas. Et malheureusement, j'ai vu certaines personnes faire face à différentes choses. Des problèmes de sommeil, le [trouble de stress post-traumatique], la toxicomanie et dans le pire des cas, le suicide.

Malheureusement, les gens considèrent encore parfois les enjeux de santé mentale comme une faiblesse, et ce n'est certainement pas une faiblesse. C'est une force de pouvoir faire appel à d’autres et dire : "Hé, j'ai besoin d'un coup de main." Une citation de :Dave McLennan, ancien policier et président de Boots On The Ground

Pouvoir aider un proche

Kristal Jones, présidente et cofondatrice de l'organisme à but non lucratif Toronto Beyond the Blue, a déjà travaillé avec Jeffrey Northrup lorsqu'elle était enquêteuse pour une entreprise de télécommunications.

C'était une bonne personne, c'était un super papa, il était fier, il aimait sa famille, témoigne-t-elle. C'est une perte énorme.

Le groupe Beyond the Blue fournit des ressources et un soutien par les pairs aux membres civils et en uniforme du Service de police de Toronto. Mme Jones a cofondé cette organisation en 2017 lorsqu'elle a constaté qu’elle avait du mal à trouver du soutien pour son propre mari, qui est policier.

Avoir accès à des professionnels, qui savent comment traiter les traumatismes et qui comprennent la culture des premiers intervenants, c’est vraiment important , souligne-t-elle.

Un policier peut vivre 6, 7, 8 événements critiques ou traumatisants en l'espace d'une semaine, tandis qu’une personne moyenne pourrait n’en vivre qu’un ou deux dans sa vie.

Son organisme, dit-elle, offre des ateliers éducatifs aux familles pour les aider à reconnaître les signes du stress post-traumatique chez leurs proches. Elle affirme que ces conservations doivent se poursuivre à long terme.

Avec les informations de Jessica Ng, CBC