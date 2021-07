Des vols d’avion à partir de 49 dollars entre Saint-Jean et Toronto

Les passagers peuvent apporter un bagage personnel gratuitement à bord de l’avion, mais des frais s’appliqueront pour tout bagage supplémentaire enregistré, ou en cabine.

Selon le site internet de la compagnie, le programme de vol à prix réduit restera en vigueur jusqu’au 30 octobre 2021.

Le président et chef de la direction de Flair Airlines, Stephen Jones, était sur place à l’aéroport de Saint-Jean, samedi, pour inaugurer cette nouvelle destination, qui devient la 20e liaison aérienne offerte par la compagnie.

Le Nouveau-Brunswick mérite plus de choix et de concurrence en matière de transport aérien , dit-il. La seule façon de relancer le secteur du voyage et du tourisme et de contribuer à la reprise économique est de s'assurer que des options abordables existent maintenant et à l'avenir.

Le directeur du développement commercial de l'aéroport de Saint-Jean, Jacques Fournier, a pour sa part indiqué que ce transporteur de type Ultra Low-Cost (ULCC), le seul dans la province, offrira une excellente option aux voyageurs néo-brunswickois.

Flair Airlines, basée à Edmonton, est l’un des premiers transporteurs à concentrer son réseau exclusivement sur les voyages intérieurs au Canada.

La compagnie propose des liaisons dans toutes les provinces canadiennes, sauf Terre-Neuve, avec des flottes d’avions Boeing 737.

Ailleurs dans les Maritimes, des vols sont également offerts à partir d’Halifax et de Charlottetown.