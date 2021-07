La moto a la cote dans la région

Les motocyclistes sont de plus en plus nombreux sur les routes de l'Estrie. Selon les données de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), le nombre de motos destinées à la promenade en circulation a bondi de 4,6 % depuis les cinq dernières années.

Entre 2019 et 2020 seulement, une augmentation de 2,9 % du nombre de motocyclettes à vocation récréative a été observée par la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec .

Selon certains détaillants de ces véhicules, la pandémie n'est pas étrangère à cet engouement marqué des Estriens.

Nous sommes parmi les privilégiés de certains secteurs de l'économie, parmi ceux dont les ventes ont augmenté. Il y a eu une bonne croissance, une forte augmentation de la demande, pour des pièces aussi , explique le propriétaire de la boutique Motos Thibault de Sherbrooke, Martin Turgeon.

Celui-ci croit d'ailleurs que ce phénomène va perdurer à travers les années.

En ayant le permis, en achetant la motocyclette, ils l'ont avec eux, ils vont s'en servir comme moyen de transport et l'adapter à leur mode de vie. Je crois que c'est juste un cycle positif pour un bon nombre d'années encore , ajoute celui qui remarque que les motos sont de plus en plus populaires auprès des femmes.

Une réglementation plus stricte

Devant la popularité grandissante de ces véhicules, la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec a choisi de resserrer les règles entourant la promenade en motocyclette de manière à rendre cette activité plus sécuritaire.

Ainsi, depuis mai 2018, une modification au Code de la sécurité routière a levé l'obligation aux titulaires d'un permis d'apprenti conducteur d'être accompagnés par un motocycliste d'expérience. Cependant, ceux-ci ne peuvent plus conduire leur bolide entre minuit et 5 h. Ils n'ont également pas le droit de transporter un passager.

Également, depuis décembre dernier, de nouvelles conditions ont été mises en place pour les personnes souhaitant obtenir un permis de motocyclette.

Les candidats doivent avoir accumulé moins de 4 points d'inaptitude à leur dossier et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ou d'une révocation de leur permis de conduire depuis au moins deux ans, sans quoi ils se voient refuser l'accès à la conduite d'une moto dès leur demande d'obtention d'un permis.

D'autres règles ont également été instaurées depuis 2018. Elles concernent notamment la visibilité, la protection visuelle, l’accès à la conduite et certaines règles de circulation.

Une formation de rafraîchissement disponible

Afin de permettre aux motocyclistes peu expérimentés d’améliorer leurs compétences de conduite et de prendre de la confiance, la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec a mis sur pied une toute nouvelle formation d'une durée de quatre heures. À Sherbrooke, la séance aura lieu le 10 juillet.

Cette formation de rafraîchissement est offerte dans le cadre d’un programme d’évaluation de la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec visant à mesurer ses effets, à court et à moyen terme, sur l’amélioration des connaissances, des habiletés, de l’attitude et du comportement des participants et participantes, de même que sur le bilan routier. Les motocyclistes qui bénéficieront de la formation au cours des deux prochaines saisons seront appelés à contribuer au programme d’évaluation et à collaborer avec l’équipe de recherche , précise l'organisme.

Les frais d’inscription de chaque participant à la formation seront remboursés. Le nombre de places est d'ailleurs limité.