Des cerfs-volants en signe d'opposition à GNL Québec

L’activité Nos effets de serre-volants était organisée par le Mouvement citoyen littoralement inacceptable et la Coalition Fjord. L’objectif était de maintenir la pression sur les promoteurs du projet alors qu’une décision du gouvernement Legault se fait toujours attendre dans ce dossier. Le rassemblement se tenait dans une ambiance conviviale avec musique et lecture de discours.

L’une des organisatrices de l'événement, Marie Saint-Arnaud, affirme que le gouvernement doit carrément abandonner le projet pour faire face à la crise climatique. Pour elle, les cerfs-volants représentaient un symbole fort d’opposition.

Marie Saint-Arnaud, coporte-parole du Mouvement citoyen littoralement inacceptable. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

C'est un beau jeu de mot, parce qu'on est en pleine crise climatique, on ne veut pas de projet d'hydrocarbure. On dit non au transport de gaz méthane par méthanier dans le fjord. Donc le cerf-volant est un symbole de lutte aux effets de serre , a mentionné la coporte-parole du Mouvement citoyen littoralement inacceptable.

La militante souhaite que le gouvernement se positionne une fois pour toutes contre la réalisation du projet de GNL Québec. En mars, le Bureau d'audiences publiques sur l’environnement (BAPE) avait émis de sérieuses réserves au sujet du projet. La décision de Québec devrait tomber d’ici la fin de l’été.

Le gouvernement tarde à prendre une décision sur le projet alors on croit que c'est important pour nous à continuer à faire entendre nos voix et dire qu'on veut une nouvelle société , a poursuivi Marie Saint-Arnaud.

Le maire de Tadoussac, Charles Breton, jugeait important de se déplacer.

C'est important de se positionner face au projet de GNL dans le Saguenay, c'est important de montrer notre opposition , a pointé l’élu.

D’après un reportage de Kenza Chafik