Grève chez Olymel : le syndicat dénonce « un manque de respect total de l'employeur »

Le syndicat se disait prêt à régler le conflit qui oppose depuis le 28 avril la direction d'Olymel à quelque 1100 employés de l'usine d'abattage située à Vallée-Jonction, en Beauce. Le contrat de travail de quelque 1050 salariés est venu à échéance le 1er avril.

Mais les dernières négociations du 1er et 2 juillet n'ont pas pris la tournure attendue par le syndicat.

C’est n’importe quoi , s’est emporté le président du syndicat d’Olymel Vallée-Jonction, Martin Maurice, en entrevue à Radio-Canada.

Après plusieurs semaines de négociations, puis plusieurs dates de conciliation, on pensait avoir des avancées, donc on a fait une offre à la suite de laquelle on pensait avoir une entente hier et on s’est fait poireauter pendant 24 heures pour avoir un retour de l’employeur seulement sur les vacances , a-t-il expliqué.

Selon M. Maurice, c’est la deuxième fois que l’employeur use de cette stratégie.

Le syndicat déplore aussi que les prochaines négociations ne puissent avoir lieu qu'après le 19 juillet.

Ils veulent clairement affamer les travailleurs et nous diviser. C’est un manque de respect total de l’employeur, a-t-il aussi lancé, très amer.

Nous sommes unis et nous ne laisserons pas Olymel nous désolidariser ou nous démobiliser, car ce que nous nous voulons c’est une entente négociée et un enrichissement pour tous , a conclu M. Maurice.

Pour sa part, la direction dit croire au processus de conciliation. C’est nous qui l’avons demandé , a ajouté le responsable des communications corporatives d'Olymel, Richard Vigneault.

Une négociation, ça se fait à deux parties, donc on va continuer le processus de conciliation. [...] On ne va pas négocier sur la place publique , s'est-il défendu.

L'usine exploitée par Olymel est importante dans l'industrie, puisqu'elle reçoit hebdomadairement entre 35 000 et 37 000 porcs.