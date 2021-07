Pari sur la vaccination : victoire serrée de Regina contre Saskatoon

Le nombre de premières doses de vaccin administrées à Regina lors de cette période est de 20,1 par 100 000 habitants tandis que Saskatoon a terminé avec 19,1 premières doses par 100 000 habitants.

Bien joué Regina! Je suis très heureuse de constater qu'entre Regina et Saskatoon, plus de 10 000 premières doses de vaccin ont été administrés en deux semaines. Un merci bien mérité aux habitants des deux villes, à l'Autorité de la santé de la Saskatchewan et, bien sûr, au maire Charlie Clark d'avoir participé à ce défi , déclare Sandra Masters.

Puisqu'il a perdu le pari, le maire de la Ville des Ponts devra réaliser une synchro de la chanson Last Saskatchewan Pirate du groupe Captain Tractor.

Je suppose que cela signifie que les habitants de Regina voulaient vraiment me voir danser , indique Charlie Clark.

Le maire de Saskatoon profite de sa défaite pour lancer un deuxième défi pour le mois de juillet à Sandra Masters.

Celui de connaître le plus grand nombre de premières et de deuxièmes doses d’ici la fin du mois.

Nous ne sommes pas sortis de l'auberge avec la COVID-19 , rappelle Charlie Clark.

Au moment d’écrire ces lignes, la mairesse Sandra Masters n’avait pas indiqué si elle acceptait de relever ce deuxième défi.