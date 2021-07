L’Aurore boréale se réinvente en version magazine pour l’été

L'équipe de l’Aurore boréale préparait ce projet depuis longtemps, et si la pandémie l’a retardé d’un an, il est enfin concrétisé.

On avait envie de couleur, on avait envie de nouveauté , explique Maryne Dumaine, la directrice et rédactrice en chef du journal. C’est un magazine qui a été créé pour la communauté, explique-t-elle. On voulait vraiment faire un reflet de notre communauté et pas un magazine touristique.

Notre communauté est pleine de belles choses , confie Marie-Stéphanie Gasse, la coordonnatrice du magazine. Elle ajoute que viser ce qui peut intéresser la communauté sans que ce soit touristique a été super fascinant comme angle . Pour ça, il a fallu travailler fort , dit-elle, et dans un temps limité puisque le projet a redémarré au début du printemps.

Et, dans l’intitulé : magazine communautaire , il y a communauté , et celle-ci s'est impliquée en multipliant les suggestions. On a eu un intérêt vraiment très marqué de la communauté qui voulait faire partie de ce projet-là , affirme Maryne Dumaine. Le plus gros défi a donc été de faire tenir le tout dans le magazine qui devait initialement faire 34 pages, et qui en compte finalement 64.

Vers un nouveau rendez-vous annuel

Maryne Dumaine explique que le pari de ce magazine a été rendu possible grâce au Fonds d'appui stratégique aux médias communautaires du Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire, et du gouvernement du Canada, une sorte de tremplin pour permettre aux médias communautaires de développer de nouvelles idées , ajoute Mme Dumaine.

Le nouveau magazine peut être retrouvé en ligne et dans les lieux de diffusion habituels du journal. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Le magazine et ses sujets ont une durée de vie plus grande, il se bouquine, invite au voyage, nous fait découvrir le territoire, ses initiatives, et ce qui était pensé comme un projet test, devrait d’ailleurs revenir dès l’été prochain. L'intérêt de la communauté semble être confirmé, celui des annonceurs aussi, selon la rédactrice en chef, ce qui permettra au magazine de s’autofinancer. Cette version estivale du journal, qui permet aussi à l’équipe éditoriale de faire une pause, devrait donc être là pour de bon.

En attendant, il est disponible en ligne  (Nouvelle fenêtre) et partout où l’on peut trouver l’Aurore boréale durant l’année.