Le fédéral prête 70 M$ pour des logements abordables et locatifs à Zibi

Grâce à un prêt à faible coût de 60 millions de dollars, le bloc 10 du projet Zibi, un immeuble de 15 étages et de 162 nouveaux logements verra le jour.

Une somme supplémentaire de 10 millions de dollars est aussi prêtée afin que les installations n’émettent pas ou très peu d’émissions de gaz à effet de serre (GES).

On sait bien qu’en Outaouais, il y a une pénurie de logements abordables et surtout locatifs. Le projet va permettre de bien répondre aux besoins , expliquait, lors de l’annonce, Greg Fergus, député fédéral de Hull-Aylmer.

Cette annonce fait suite à une série d'annonces de création de logements abordables aussi financés par le gouvernement fédéral.

Elle s’inscrit dans une volonté du gouvernement Trudeau de rendre le logement accessible à tous les Canadiens à faible revenu, soulignait du même souffle le député de Hull-Aylmer devant les immeubles en construction du complexe Zibi, vendredi.

Qu’entend-on par abordable ?

Les loyers des appartements d'une chambre seront de 1000 $ par mois et ceux avec deux ou trois chambres seront de 2000 $ et plus, ce que le gouvernement considère comme abordable , puisque ces coûts représentent environ 30 % des revenus moyens des foyers de la région, selon M. Fergus.

Le problème, ici à Gatineau, c’est que les gens vont dépenser 40 ou 50 % de leurs revenus sur des logements , explique-t-il.

Ainsi, des familles à revenus moyens ou modestes vont pouvoir s’y loger, mais d’après François Roy, coordonnateur de l’organisme Logemen'Occupe, cette annonce n’est que de la poudre aux yeux.

Ce que ça nous prend, ce sont des logements à prix modiques, comme des logements sociaux qui sont à 25 % des revenus des ménages, parce que la crise actuelle affecte principalement les familles à faible revenu et les familles nombreuses , avance-t-il.

Il n’empêche qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction, d’après Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale et présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et le développement de Gatineau.

La solution à la crise du logement est multiple. Ça prend plus de logements, du logement abordable, ça prend du logement communautaire… Tous les investissements du fédéral sont les bienvenus.

Une tour à logements verte

Un deuxième prêt de 10 millions de dollars aidera à produire 200 logements abordables à accès égal et équitable au premier système énergétique de quartier sans carbone de la région, qui utilise l’énergie des déchets post-industriels pour le chauffage et la rivière des Outaouais pour la climatisation , peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi.

L'objectif des promoteurs du projet de Zibi, qui comprendra un total de 2100 unités de logement, est de fournir à la fois chauffage et climatisation sans émettre de GESgaz à effet de serre .

Une représentation du projet Zibi, à Ottawa et Gatineau. Photo : Courtoisie / Dream-Windmill

Dans cette optique, le bloc 10 accueillera la centrale thermique de quartier du système énergétique de quartier pour desservir les besoins énergétiques de la communauté.

Une fois la construction de la communauté achevée, le système énergétique de quartier, un partenariat entre Hydro Ottawa et Zibi, sera le premier système de récupération de chaleur qui utilise l’énergie de déchets post-industriels à être incorporé à une communauté dotée d’un plan directeur en Amérique du Nord.

Les montants octroyés vendredi proviennent respectivement de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs et du Fonds d’innovation pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement.

Avec les informations de Catherine Morasse