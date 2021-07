Un gendarme du Manitoba accusé d’usage négligent d’une arme à feu

Le directeur de l’Unité, Zane Tessler, a consulté les procureurs de la province et déterminé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au Code criminel avait été commise .

Le policier devra comparaître devant la Cour provinciale à Brandon le 12 août.

L’incident a eu lieu le 27 juin 2020 et l’Unité d’enquête indépendante en a été avisée le même jour. Personne n’a été blessé, selon un communiqué.

Puisque le dossier se trouve maintenant devant un tribunal, l’Unité d’enquête indépendante ne fournit pas davantage de détails sur l’enquête.

Pas d’accusations pour un accident mortel

Vendredi, l’Unité d’enquête indépendante a aussi fourni une mise à jour par communiqué sur son enquête concernant un accident de voiture mortel survenu après que la police eut abandonné une course-poursuite.

Un véhicule a fait un tonneau vers minuit le 22 janvier 2021 dans la ville de Morden, située au sud de Winnipeg. Le Service de police de Morden a signalé l’incident à l’Unité d’enquête indépendante le lendemain.

Selon le communiqué, un policier a tenté d’effectuer un contrôle du véhicule, mais celui-ci a pris la fuite. L’agent a pris le véhicule en chasse avant d’abandonner la poursuite pour des raisons de sécurité.

Plus tard, le même agent a découvert le véhicule renversé sur le côté dans un champ. Il a trouvé le conducteur et le passager blessés non loin de là. Ils ont été hospitalisés et le passager est mort.

Le directeur de l'Unité d'enquête indépendante du Manitoba, Zane Tessler Photo : Radio-Canada

Les enquêteurs ont interrogé le conducteur du véhicule et trois témoins. Ils ont aussi consulté des messages radio de la police, des photographies, des notes et des rapports d’agents témoins, ainsi qu’un rapport sur la course-poursuite, des images de vidéosurveillance, le rapport médical du conducteur et la politique du Service de police de Morden sur les poursuites automobiles.

Zane Tessler conclut qu’il n’y a aucune preuve qu’un agent ait contribué à l’accident ou qui permettrait de désigner un agent comme la personne faisant l’objet de l’enquête, selon le communiqué. Ainsi, l’Unité d’enquête indépendante n’a aucune raison de continuer son enquête.

Le conducteur du véhicule fait maintenant l’objet d’accusations, bien que celles-ci ne soient pas précisées dans le communiqué de presse.

Le rapport complet sur l’incident sera publié lorsque les accusations auront été réglées.