Des expositions de Picasso et de collage en Saskatchewan cet été

Le Musée Remai de Saskatoon présente l'exposition Rencontre formelle : l’Afrique, l'Océanie et Picasso jusqu’au mois de septembre.

Les amateurs en apprendront plus sur l'influence non européenne du sculpteur et peintre espagnol.

Le Musée Remai offre l'occasion de voir des masques africains et des sculptures de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

À travers leur regard visuel, les visiteurs pourront remarquer des similitudes avec le travail de Picasso parce que, dans certains cas, l’origine ou l’artiste est inconnu.

Cette exposition est une idée de la commissaire du musée depuis décembre, Michelle Jacques. Elle est connue pour son travail qui jette un nouvel éclairage sur des collections.

Exposition de collage avec une référence aux mathématiques

L’exposition de collage intitulée A Pea Can Be Chopped Up and Reassembled Into The Sun à la Galerie d’art de Regina fait référence à un paradoxe de mathématiques, celui de Banach–Tarski.

Ce paradoxe permet de couper une boule en un nombre infini de morceaux et de les rassembler pour former deux pièces identiques à la première.

Selon la commissaire de la galerie d'art Sandee Moore, l’absence de logique dans le collage est un parfait outil pour un univers physique, bien réel, qui déconcerte et semble tellement impossible parfois .

L’exposition est en montre à la Galerie d’art de Regina jusqu’au 31 juillet.

Avec les informations de Raphaële Frigon