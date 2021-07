Un mois de juin chaud et arrosé à Québec

Si le manque de précipitations a été criant dans les derniers mois, juin 2021 a permis de casser cette tendance et d’offrir enfin l’arrosage naturel tant espéré par les agriculteurs. D’un autre côté, la chaleur s’est imposée une fois de plus et a alimenté les orages violents qui ont marqué le dernier mois à Québec.

Tornades, orages, pluie forte

Québec a reçu 171 mm de pluie alors que la normale est de 111 mm à la fin du mois. Une partie du déficit de précipitations qui perdure depuis le printemps a ainsi pu être comblé par les épisodes de pluie. Soulignons l’apport substantiel durant la fin de semaine des 26 et 27 juin, car 76 mm d’eau sont alors tombés sur Québec.

Les orages violents du 21 juin aussi ont apporté beaucoup de pluie, mais ce qu’on retiendra surtout, c’est cette alerte à la tornade qui s’est avérée à Saint-Narcisse-de-Beaurivage et qui a été évaluée de force EF0. Une citation de :Simon Legault, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada

Trois autres tornades ont fait des ravages en province ce jour-là, dont celle de Mascouche, de force EF2.

Le mois de juin 2021 a été chaud et pluvieux à Québec. Photo : Radio-Canada / Marie-Audrey Houle

Deux vagues de chaleur

Même si l’été est arrivé officiellement le 20 juin avec le solstice, le mois avait déjà offert un avant-goût de la belle saison avec une vague de chaleur dès les premiers jours. Il s’est aussi conclu de la même façon. Ainsi, la température moyenne maximale à la station météo officielle à l’aéroport Jean-Lesage a été de 24,1 °C, soit 1,8 °C au-dessus de la normale le jour. La nuit, les températures ont aussi été plus élevées, soient 1,4 °C au-dessus de la normale (10,5 °C). Avec de telles températures, juin 2021 se classe au 4e rang des mois de juin les plus chauds à Québec, ex aequo avec ceux de 2006 et 1949 avec une moyenne mensuelle de 18 °C. C'est juin 1999 qui arrive au 1er rang avec 18,5 °C , précise M. Legault.

Aperçu des prochains jours à Québec Photo : Radio-Canada / Marie-Audrey Houle

La page du calendrier étant tournée, ce sont les températures plus fraîches qui retiennent l’attention pour débuter juillet à Québec. Ce sera plus chaud après une dizaine de jours. Pour l’instant, pas beaucoup de précipitations attendues en juillet, mais à l’échelle du mois, le retour du temps chaud pourrait apporter plus d’averses , ajoute M. Legault.