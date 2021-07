La garderie francophone d’Iqaluit s’installe provisoirement à l’École des Trois-Soleils

« Nous [serons] [...] à plein temps dans la grande salle de l’école pendant les deux prochains mois, le temps des travaux d'aménagement d'une des salles de l’école [...] pour la garderie », explique le président du Centre de la petite enfance (CPE) Les Petits Nanooks, Laurent Jonart.

Les enfants seront ainsi accueillis dans la salle principale de l’école jusqu’au mois de septembre, pendant qu’une salle réservée aux cours de francisation est convertie en espace pour la garderie.

Ce réaménagement nécessitera entre autres de réduire la taille de la bibliothèque de l’école.

La bibliothèque sera rétrécie pour que nous puissions créer une salle de classe supplémentaire , explique le président de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) Judy Romaric Sessua Kuengo. La CSFN est responsable de la gestion de l’École des Trois-Soleils, qui compte une centaine d’élèves de la maternelle à la 12e année.

Agrandissement à venir

Un vent d’incertitude a soufflé sur le CPE Centre de la petite enfance au cours des derniers mois. Après avoir tenté, en vain, de trouver un espace pour se réinstaller durant la durée de travaux d’agrandissement, cette dernière a récemment craint de devoir fermer ses portes.

En novembre, les gouvernements fédéral et territorial ont annoncé un financement de 19,8 millions de dollars pour ce projet d’agrandissement.

Le chantier, qui touche à la fois le CPE Centre de la petite enfance et l’école francophone, doit mener à la construction d’un gymnase, d’une plus grande garderie, de quatre salles de classe, d’une scène destinée aux arts de la scène, de laboratoires scientifiques et d’un espace pour des ateliers manuels.

À l’heure actuelle, à compter de la 8e année, les classes des élèves de l'École des Trois-Soleils ont lieu à l’École secondaire Inuksuk d’Iqaluit en raison d'un manque d'espace.

Une fois la construction achevée, l’établissement préscolaire s’attend à accueillir jusqu’à 56 enfants dès l’âge de six mois. Il admet actuellement 16 enfants âgés de 2 à 5 ans.

Dans un échange de courriels, le ministère territorial de l’Éducation indique que les travaux ont débuté jeudi. Ils doivent s’échelonner sur environ deux ans.

L'École des Trois-Soleils est la seule école francophone du territoire. Elle accueille une centaine d'élèves de la maternelle à la 12e année sous la responsabilité de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN). Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Un mal nécessaire

En raison de l’espace limité du nouveau local octroyé à la garderie, Laurent Jonart explique que le nombre de places disponible passera à une dizaine d’enfants.

Il faut qu’on diminue la capacité, donc forcément, on réduit l’accès aux services, dit-il. C’est la seule solution qu’on avait, mais ce n’était pas forcément la plus idéale.

Il déplore le manque de soutien du gouvernement du Nunavut dans la recherche d’espaces pour se réinstaller. Ils n’ont pas examiné tous les détails comme ils auraient dû le faire , soutient-il.

Le président de la CSFN Commission scolaire francophone du Nunavut assure que ce réaménagement était un mal nécessaire , malgré les concessions qu’ont dû faire les deux institutions. Nous sommes une communauté, nous devons nous soutenir , souligne Judy Romaric Sessua Kuengo.

Le plus important, à la fin, c’est de pouvoir offrir les meilleurs services à la communauté francophone et à leurs enfants. Une citation de :Judy Romaric Sessua Kuengo, président, CSFN

Lorsque les travaux d’agrandissement seront terminés, il espère que l’école et la garderie auront accès à un espace adéquat pour l’ensemble de leurs activités.