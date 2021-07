Le film immersif Territoires des Amériques célèbre les 60 ans de carrière de René Derouin

Fasciné par la géographie et les territoires, René Derouin s’est intéressé au Grand Nord et aussi au Mexique, pays du Sud qu’il admire et où il a fait ses études il y a bien des années. Depuis, il y est retourné lors de multiples voyages.

Le film est une succession de séquences qui nous amènent dans différents territoires que René a explorés. On voit le lien entre les différents lieux qu’il a visités et comment ça s’est transformé ensuite en œuvres. Le format immersif permet bien ça , a expliqué le réalisateur Patrick Bossé à Ariane Cipriani, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il vient d’une génération où il y avait beaucoup de voyages et de formations qui se faisaient à New York et à Paris, mais lui a décidé de partir et de s’exiler au Mexique, où il a fait sa formation aux Beaux-Arts , a ajouté le réalisateur.

Le film de 45 minutes suit le parcours et les inspirations artistiques de René Derouin. On entend l’artiste se raconter, le tout accompagné de musique et de bruitages. Tout en étant dessinateur et créateur de collages, de murales et de gravures, René Derouin s’implique aussi beaucoup à Val-David, où il réside. Il y a entre autres organisé plusieurs symposiums d’art au fil des années.

René est super actif dans sa communauté à Val-David. Donc l’idée de regrouper les gens, de leur faire vivre une expérience autour de l’art, tout le monde ensemble, dans un grand espace sphérique, c’est en accord parfait avec son travail. Une citation de :Patrick Bossé, réalisateur

Les œuvres de l’artiste René Derouin figurent au sein de nombreuses collections muséales à travers le monde, comme au Canada, au Mexique, à Cuba, en France et au Japon. L’artiste a notamment été nommé chevalier de l’Ordre national du Québec en 2008 pour l’ensemble de sa carrière.

Présenté jusqu’au 10 octobre au dôme Statera de Sorel-Tracy, Territoires des Amériques sera ensuite projeté à la Place publique de Mont-Tremblant du 1er au 31 octobre, à la Société des arts technologiques (SAT) à Montréal du 2 au 20 novembre, puis au Musée d’art de Rouyn-Noranda du 27 février au 27 mars 2022. La tournée du film s'étalera jusqu’en 2023.

Avec les informations d’Ariane Cipriani, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.