COVID-19 : près de 300 000 Nord-Ontariens complètement vaccinés

Les bureaux de santé publique du Nord de l’Ontario et leurs partenaires ont administré jusqu’à maintenant plus de 806 000 doses de vaccins contre la COVID-19, dont 294 325 qui étaient des deuxièmes doses. La région compte environ 800 000 habitants.

Ces chiffres n’incluent pas les vaccinations effectuées dans le district de Thunder Bay depuis vendredi dernier, car le bureau de santé publique de cette région fera sa prochaine mise à jour mardi prochain.

Environ 13 000 doses de vaccin ont été administrées chaque semaine dans la région de Thunder Bay depuis le début de juin.

Selon les données disponibles le 2 juillet, 73,5 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin dans le Nord de l’Ontario, et 42,3 % en ont reçu deux doses.

La tendance à la baisse du nombre de cas se poursuit, avec 14 nouveaux cas dans le Nord de l’Ontario, comparativement à 30 vendredi dernier.

En moyenne, il y a eu 14 cas par jour depuis dimanche, comparativement à 22 cas par jour la semaine dernière, et à 31 cas par jour la semaine du 13 au 19 juin.

Il reste 145 cas actifs, dont 55 dans la région de la baie James et de la baie d’Hudson.

Le Bureau de santé Porcupine a recensé 6 nouveaux cas, tous à Timmins.

Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound a pour sa part enregistré 5 nouveaux cas, ce qui inclut les cas du 1er juillet, et 40 guérisons de plus depuis mardi.

Ce bureau de santé a aussi déploré un 5e décès sur son territoire depuis le début de la pandémie.

Le Bureau de santé du Nord-Ouest a signalé 2 nouveaux cas et 5 guérisons.

Deux nouveaux cas ont aussi été détectés dans le Grand Sudbury. Santé publique Sudbury et districts a aussi ajouté 5 guérisons à son bilan.

De son côté, le Bureau de santé du district de Thunder Bay a fait état d’un seul nouveau cas et de 3 guérisons.

Les districts sanitaires d’Algoma et du Timiskaming ne comptent aucun cas actif de COVID-19.

Ces deux districts ont enregistré un total de 10 cas en juin.

Il n'y a par ailleurs aucun patient hospitalisé en raison de la COVID-19 dans les districts de Thunder Bay, d'Algoma et du Timiskaming.