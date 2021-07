Un projet de piste cyclable tarde à se concrétiser à Chambord

L’aménagement de cette nouvelle piste cyclable de 7 kilomètres permettrait aux cyclistes de contourner la route 169 sur laquelle ils doivent circuler. Une portion serait aménagée à l'entrée de la municipalité et l'autre serait entre la traverse du Canadian National et le camping.

Mandataire de l'entretien de la Véloroute des Bleuets, la MRCMunicipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy tape du pied en attente de réponses de la compagnie de chemin de fer. Un tronçon près de la voie ferrée existe déjà sur la Véloroute entre Roberval et Val-Jalbert.

Il y a eu des problèmes à l'interne et à peu près tous ces projets-là ont été mis sur la glace. Et il faut avoir leur acceptation pour ça. Il n'y a pas de date de retour, il n'y a pas de date quand on va avoir des réponses , explique le préfet Yanick Baillargeon.

En plus d'éloigner les cyclistes de la route 169, le projet de 2,5 millions de dollars vise aussi à leur éviter de circuler sur trois traverses de la voie ferrée.

On s'enlève du long de la 169, on élimine les traverses que l'on utilise. C'est vraiment mieux pour le côté sécuritaire. On veut que notre infrastructure perdure , soutient M. Baillargeon.

La voie ferrée du rang Desmeules est celle qui retient l'attention tellement elle est dangereuse. Même à basse vitesse, elle est extrêmement dangereuse , ajoute le président du club cycliste de Roberval, Bernard Parent.

Le passage à niveau du rang Desmeules nécessite des travaux. Le CN travaille à planifier des interventions au cours de l’été. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La direction du CNCanadien National a répondu par courriel qu’une rencontre a eu lieu au cours des derniers jours. La compagnie se dit sensible aux préoccupations des gens du milieu.

Le CNCanadien National est conscient de l’importance de cette infrastructure pour la région et c’est dans cet esprit que nous avons échangé à de nombreuses reprises au cours des derniers mois avec des représentants de la MRC du Domaine-du-Roy et de la Ville de Chambord. À cet effet, une rencontre de travail a eu lieu il y a quelques jours afin d’aborder certains aspects plus techniques de ce projet dans le but de trouver une solution sécuritaire, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes , peut-on lire.

Des interventions sont d’ailleurs prévues par le CNCanadien National au cours de l'été pour corriger certains secteurs problématiques.

D’après les informations de Laurie Gobeil