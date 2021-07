Feux de forêt : les Yukonnais appelés à demeurer vigilants

Déjà, les régions de Whitehorse, Haines Junction, Mayo, Carmacks et Old Crow affichent un indice de risque de feux de forêt extrême.

Les équipes de combat des incendies sont sur un pied d'alerte, explique l’agente de communications Section de gestion des feux de forêt Julia Duchesne.

En ce moment, il y a 17 feux de forêt qui brûlent sur le territoire, alors notre équipe de pompiers est très préoccupée. On aide aussi avec l’inondation des lacs du Sud alors on espère que les Yukonnais seront prudents avec les feux de camp ce week-end. Une citation de :Julia Duchesnes, agente de communication, Section de gestion des feux de forêt

Les autorités s’attendent à ce que de nombreux Yukonnais profitent de la météo estivale pour aller camper dans l’arrière-pays et leur rappellent les bonnes pratiques à adopter :

ne pas faire de feux plus gros que nécessaire

ne jamais laisser un feu sans surveillance

bien éteindre les braises en les remuant avec de l’eau jusqu’à ce que les cendres soient froides

Dans la région de Watson Lake, les feux de camp ne peuvent être utilisés que dans des foyers permanents de sites de campings publics ou privés. Dans le Parc national Kluane, les feux de camp sont interdits, à l’exception des sites de camping du lac Kathleen.