La relève rap de Limoilou est assurée grâce à Jay Jay

Vivant dans le secteur Saint-Pie-X, dans le quartier Limoilou, Jay Jay baigne depuis toujours dans l’univers rap. Il en écoute régulièrement et joue au basket-ball. Son entourage est sa principale source d’inspiration, en plus de son quartier et sa famille.

Cadet d’une famille de six enfants, il n’est pas surprenant que Jay Jay aborde ces thèmes. Les chansons Malewa et Jeanine ont été écrites pour sa mère. La première est le nom de son commerce et la deuxième, son prénom. Je voulais juste dire que je l’adore , confie le préadolescent. C’est ma reine, je l’aime. Elle incarne d’ailleurs son propre rôle dans le vidéoclip qui porte son nom.

«Bloc 2000» du jeune rappeur Jay Jay est sorti à la fin du mois de juin. Photo : Disques 7ième Ciel

Dans la cour des grands

Comme l’implique la tradition hip-hop, quelques collaborateurs ont participé à l’album Bloc 2000. On peut entre autres entendre les voix de King Fali, Tizzo et Souldia. Ce dernier a pris Jay Jay sous son aile. Soldia a coréalisé l’opus avec Christophe Martin. Le jeune rappeur a beaucoup aimé son expérience d’enregistrement. J’adore chanter! J’aime juste la sensation d’être en studio, se réveiller tôt pour aller en studio… J’aime le studio, c’est tout!

L’écriture fait partie de la vie de Jay Jay depuis qu’il a 10 ans. Partout où tu me vois, je suis toujours en train d’écrire. Travailler avec les professionnels des maisons de disque Altitude Records et Disques 7ième Ciel lui a permis de raffiner ses lignes. Je faisais de longs textes. Là, je pense plus aux refrains, aux mélodies.

Le travail ne lui fait pas peur. Il rêve de devenir une vedette du rap plus tard. Il aimerait partager la scène avec des rappeurs français.

Je veux être le top du top, me dépasser et inspirer des gens. Une citation de :Jay Jay, rappeur

Pour l’instant, le rap ne doit pas nuire à son parcours scolaire. Ce n’est pas un hasard si Bloc 2000 est sorti juste après la fin des classes. C’était une des conditions imposées par sa mère. Jay Jay devait avoir de bonnes notes pour s’adonner à la musique.