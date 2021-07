Juin, marqué par la chaleur et par une vague de froid dans l’Est-du-Québec

Dans l’Est-du-Québec, le mois de juin a été une fois de plus marqué par la chaleur. Or, une vague de froid s’y est aussi installée pendant quelques jours.

Le sud du Québec a enregistré des anomalies de température de 1 à 3 °C au-dessus des normales. D’ailleurs, du 5 au 9 juin, une vague de chaleur a touché la majorité des régions, y compris celles de l’Est-du-Québec. Environnement Canada précise que des écarts importants de température ont parfois atteint jusqu’à 15 °C au-dessus des normales, à plusieurs endroits du Québec.

Température moyenne mensuelle en juin et normale mensuelle Mont-Joli : 16 °C (14°C)

Gaspé : 15 °C (13°C)

Îles-de-la-Madeleine : 15°C (13°C)

Sept-Îles : 12°C (12 °C) Source : Environnement Canada

De nouveaux records de chaleur ont été établis, notamment à Natashquan le 8 juin dernier, alors qu’Environnement Canada a enregistré une température de 26,7 °C. Le record précédent datait de 105 ans.

Les écarts de température sont notables. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Par la suite, un temps plus frisquet s’est installé au Québec. Des anomalies de température jusqu’à 8 °C sous les normales ont été répertoriées dans l’Est-du-Québec

À Gaspé, la température a chuté de 15 °C du 8 au 9 juin.

Certaines régions ont reçu entre 50 et 100 mm de pluie en deux jours (archives). Photo : iStock

Le mois de juin se démarque également par son temps sec et ses faibles précipitations. Toutefois, les régions de l’Est-du-Québec ont reçu plus de pluie par rapport aux normales enregistrées par Environnement Canada, au bonheur des travailleurs des secteurs agricoles et forestiers.

Plusieurs régions au nord et tout juste au sud du fleuve ont reçu entre 50 et 100 mm de pluie entre le 25 et le 27 juin , peut-on lire dans le bilan mensuel des météorologues.

C’est à Gaspé que l’écart entre la pluie tombée et les normales saisonnières a été le plus marqué, dans l’Est-du-Québec.

Précipitations reçues en juin et normales mensuelles Mont-Joli : 104 mm (normale : 82 mm)

Gaspé : 121 mm (80 mm)

Îles-de-la-Madeleine : 70 mm (76 mm)

Sept-Îles : 126 mm (99 mm) Source : Environnement Canada

Environnement Canada prévoit un mois de juillet chaud pour le Québec, malgré les premières journées plutôt fraîches. Les météorologues spécifient toutefois que le scénario est plus incertain pour les régions de l’Est-du-Québec.