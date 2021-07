L’épopée de l’équipe yukonnaise qui défia les champions de la Coupe Stanley en 1905

En se rendant à Ottawa, en 1905, les Klondikers de Dawson savaient bien que les deux matchs qui allaient les opposer aux Sénateurs d’Ottawa, les tenants de la Coupe Stanley, seraient ardus.

Avec très peu de temps pour s’entraîner et la fatigue d’un long voyage dans les jambes, ils s'inclinent une première fois sur la marque de 9-2, puis se font éclipser lors d'une victoire écrasante d'Ottawa, avec un pointage de 23-2 lors du match suivant.

Les résultats sont presque anecdotiques face à l’expérience des joueurs et à la marque qu’ils laissent sur leur passage.

Faire connaître le Klondike

En 1904, le Klondike au Yukon attire des prospecteurs de partout dans le monde au fur et à mesure que la région se fait connaître pour son or.

Parmi ceux qui s'enrichissent rapidement, il y a Joseph Boyle, un homme qui voulait faire connaître le Klondike et qui avait toujours des idées dans la tête , affirme Yann Herry, le président de la Société d’Histoire francophone du Yukon.

L’homme met donc sur pied une équipe de hockey pour aller défier, chez eux, les champions en titre de la coupe Stanley : le club de hockey d’Ottawa, alors surnommé le Silver Seven. À l’époque, n’importe quelle équipe de hockey pouvait défier les tenants du titre pour leur ravir le trophée.

Parmi les membres de l’équipe, il y avait Albert Forrest, un adolescent originaire de Trois-Rivières venu au Yukon avec sa famille en 1901. On n’est pas capable de déterminer quel âge il avait, ça varie de 17 à 19 ans, sauf qu’on dit qu’il était le plus jeune gardien de but de la Coupe Stanley , fait remarquer Yann Herry.

Une épopée

À la mi-décembre, les Klondikers de Dawson (aussi connus sous le nom des Nuggets de Dawson) partent donc pour un long voyage de près de 7000 kilomètres qui leur prendra 23 jours.

Déjà, il faut se rendre de Dawson à Whitehorse. Certains choisissent le traîneau à chien, d’autres la marche, alors que les derniers choisissent de faire une combinaison vélo et diligence. Par -50 degrés, ils doivent par la suite se rendre à Skagway, en Alaska.

Ils sont arrivés à Skagway avec des engelures et des ampoules et ils n’ont pas le temps de pratiquer, les conditions de glace n’étaient pas fameuses , note Yann Herry.

De Skagway, ils loupent leur bateau de 2 h, puis doivent attendre encore cinq jours pour le prochain qui les emmènent à Seattle. Ils se rendent par la suite à Vancouver et prennent un train pour Ottawa.

La seule place où ils pouvaient pratiquer, c’était dans le fumoir , affirme Yann Herry.

Ils arrivent dans la capitale canadienne le 12 janvier 1905, soit la veille de leur premier match. Leur demande d’un report étant refusée par l’équipe adverse, les joueurs se tiennent prêts.

Un fort engouement au passage des Klondikers

Ce sont deux défaites cinglantes qui attendent les Yukonnais, mais l’important n’est pas là. Les gens étaient tellement excités qu’il y ait une équipe du Yukon que le gouverneur général du Canada est venu, le comte Grey , explique le passionné d’histoire.

Leur voyage ne s’est pas arrêté à Ottawa, puisque les Klondikers ont profité de leur célébrité naissante pour réaliser une tournée.

Ils ont joué au Nouveau-Brunswick, puis en Nouvelle-Écosse, avant d'aller à Pittsburgh, aux États-Unis. Durant leur périple, ils sont passés par l’Ontario, le Manitoba et, enfin, la Colombie-Britannique. Sur 23 parties, ils en ont gagné 12 ou 13, selon les sources.

Une publicité dans un journal pour venir voir le match des Klondikers à Pittsburgh, en Pennsylvanie Photo : Dan Diamond / Tormont / Cent Ans de Coupe Stanley : Chroniques Officielles de la Ligue Nationale de Hockey: Coupe Stanley, 1893-1993

Sans exagérer, je pense que les gens étaient quand même époustouflés, puis fiers de leur équipe, [...] mais ce qui a estomaqué les gens, c’est quand même le périple. L'équipe a parcouru environ 20 000 kilomètres en tout.

En avril 1905, l'équipe revient à Whitehorse, puis rentre à Dawson à pied. Les joueurs voulaient ainsi prouver qu’ils n’étaient pas devenus arrogants, ajoute M. Herry.

Ils n'ont peut-être pas gagné beaucoup de parties, mais ils sont revenus avec une excellente connaissance du Canada , résume un journal de l’époque, le Daily Evening Star.

Les Klondikers-Nuggets restent aussi, à ce jour, la seule équipe du Yukon à avoir défié une équipe du sud pour l’obtention de la Coupe Stanley.