La Maison de la source Gabriel tient sa vente de garage durant une semaine

L’événement, qui existe depuis une dizaine d’années, permet d’amasser plusieurs milliers de dollars pour la maison de soins palliatifs.

D’abord prévue pour une période de trois jours, la vente de garage se poursuivra toute la semaine, jusqu’au dimanche 11 juillet.

Bénévole responsable de l’organisation, Ghislaine Lacoursière s’attend à un autre beau succès. On avait réussi à faire notre vente en août l’an passé, malgré la COVID, et nous avions amassé 7 000 $, souligne-t-elle. Les gens sont toujours au rendez-vous. Ils savent que c’est pour une bonne cause. Avec les événements de financement qui ont dû être annulés, comme notre marche, on est chanceux d’avoir cette activité. Ça va aider la Maison, c’est sûr.

Les gens qui voudraient donner des objets pour la vente de garage peuvent toujours le faire en se rendant sur place