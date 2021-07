Un poème de Leonard Cohen mis en musique par Daniel Lanois

Le musicien et réalisateur canadien dit avoir reçu la bénédiction du fils de Leonard Cohen, Adam, pour utiliser quelques autres poèmes récités par son père sur de nouveaux enregistrements.

Ainsi, Torn Again, dévoilée jeudi, pourrait être la première pièce d'une collection de poèmes de Cohen sur des musiques de Lanois.

La chanson est une version différente de la lecture du poème It's Torn, que l'on peut entendre sur l'album Thanks for the Dance, paru en 2019, trois ans après son décès.

Daniel Lanois raconte avoir appris l'existence de cette version enregistrée alors qu'il travaillait sur cette production avec Adam Cohen. Il dit être instantanément tombé amoureux de la puissance des mots et du ton sombre de la lecture de Leonard .

Torn Again est offert en ligne sur les diverses plateformes d'écoute et de téléchargement.