Deux travailleurs de la ligne 3 d'Enbridge arrêtés dans une affaire de trafic sexuel

Deux constructeurs de l’oléoduc de la ligne 3 d’Enbridge ont été arrêtés au Minnesota dans le cadre d’une opération policière contre le trafic sexuel qui s’est déroulée le 25 et 26 juin. Un communiqué de presse du Bureau d’appréhension criminelle du Minnesota (BCA) affirme que six suspects ont été arrêtés alors qu’ils se rendaient à un lieu de rencontre avec l'intention de commettre un crime sexuel.

Le groupe d’intervention sur le trafic d’être humain du BCABureau d’appréhension criminelle du Minnesota du Minnesota a placé une annonce sur un site à caractère pornographique afin de piéger des suspects. Deux d’entre eux travaillaient pour un sous-traitant du projet de remplacement de la ligne 3 d’Enbridge.

Les enquêteurs sur le trafic d'êtres humains du BCABureau d’appréhension criminelle du Minnesota ont travaillé en collaboration avec un groupe réunissant des Nations autochtones pour lutter contre le trafic sexuel (Tribes united against sex trafficking), le bureau du shérif du comté de Beltrami et le service de police de Bemidji.

L’opération est partie intégrante de notre engagement collectif à éliminer l’exploitation sexuelle dans notre communauté , affirme le surintendant du BCA, Drew Evans.

Il n’est jamais acceptable d’acheter une personne pour du sexe. Une citation de :Drew Evans, surintendant, BCA Bureau d’appréhension criminelle du Minnesota

Des accusations devraient être déposées sous peu.

Aucune tolérance

Les deux employés ont été congédiés immédiatement. Enbridge et ses entrepreneurs n'ont aucune tolérance pour les actions illégales et d’exploitation, affirme l'entreprise par voie de communiqué. C’est pourquoi nous nous joignons à nos entrepreneurs et à nos syndicats pour dénoncer le trafic sexuel.

La société pétrolière et gazière Enbridge, basée à Calgary, a annoncé que tous ses employés de la ligne 3 devaient suivre une formation de sensibilisation au trafic humain. La société s’est également engagée à travailler avec les Premières Nations situées le long du parcours du pipeline pour mieux sensibiliser ses employés au problème.

Ce n’est pas la première fois que des travailleurs de la ligne 3 sont accusés de trafic d'êtres humains, deux autres travailleurs contractuels d’Enbridge ont été arrêtés au Minnesota.

Des femmes autochtones ont témoigné devant la commission des services publics de l'État qu'elles craignaient que les travaux sur l'oléoduc ne mettent leurs communautés en danger, a déclaré la sénatrice de l’État du Minnesota Mary Kunesh.

En effet, le ministère américain de la Justice sur la violence contre les femmes a noté dans un rapport au Congrès, datant de 2014, que l’exploitation pétrolière du Dakota Access Pipeline a amené des travailleurs itinérants et une forte augmentation du trafic sexuel et de la violence domestique dans le Dakota du Nord.

À quoi vous attendez-vous lorsque vous inondez les communautés rurales de 4000 hommes avec beaucoup d'argent et de temps. Ils ont été avertis par les victimes elles-mêmes , signale Mme Kunesh.

La ligne 3 transporte du brut canadien de l’Alberta vers le Wisconsin en passant par le Dakota du Nord et le nord du Minnesota. Des milliers de travailleurs ont été embauchés pour le remplacement de la l'oléoduc. Le projet est critiqué par certains groupes notamment en raison des impacts environnementaux.