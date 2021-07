Feux de forêt : 40 pompiers de la SOPFEU en route vers la Colombie-Britannique lundi

Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu en a fait l'annonce vendredi à l'émission C'est encore mieux l'après-midi.

Au Canada, les provinces s’entraident dès qu’elles ont besoin d’aide. La Colombie-Britannique a fait une demande d’aide. On va y aller lundi , a-t-il précisé.

Le système de protection des forêts repose sur ce principe d’aide mutuelle. On sait qu’en cas de besoin, les provinces vont venir nous aider et le Canada a des ententes avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud , a-t-il poursuivi.

Plus tôt dans la journée, la Colombie-Britannique a aussi demandé de l’aide au gouvernement fédéral et envisage le recours aux forces armées.

Un village détruit

Vendredi matin, 9 incendies importants couvraient 600 kilomètres carrés dans la province. Pas moins de 90 % du village de Lytton a été détruit par les flammes et plus de 1000 résidents ont dû quitter leur domicile.

Outre Lytton, la communauté de Juniper, à Kamloops, dans l'Okanagan, est sous le coup d'un ordre d'évacuation.

Selon les autorités, 90 % de Lytton a été détruit par le violent incendie. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Le premier ministre britanno-colombien, John Horgan, avait indiqué jeudi que 62 nouveaux incendies se sont déclenchés à travers la province au cours des dernières 24 heures, principalement causés par la foudre.

M. Caron n'exclut pas que la Colombie-Britannique puisse faire appel à d'autres pays pour l'aider à lutter contre les feux de forêt. Des équipes de pompiers pourraient venir de l’Australie ou du Mexique.

Cette vidéo prise à Lytton mercredi soir montre plusieurs structures englouties par les flammes (archives). Photo : 2 Rivers Remix Society/Vimeo

Le Québec aidé par les précipitations

Par ailleurs, deux avions-citernes de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu et leur équipage ont rejoint l'Ontario jeudi.