Interruption du service d'obstétrique à Chibougamau

Le manque d’infirmières force la fermeture du service d'obstétrique du Centre de santé de Chibougamau du 6 au 13 juillet et du 20 au 27 juillet. Une quinzaine de mères de la Jamésie et quelques-unes provenant de communautés autochtones sont concernées par la mesure.

L’hôpital de Dolbeau-Mistassini, qui se trouve à trois heures de route, a été désigné par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme l'établissement pour offrir les soins.

Le Centre de santé de Chibougamau indique qu’il est plus sécuritaire pour les futures mamans à 36 semaines de grossesse ou plus de se déplacer vers un autre centre accoucheur.

À 36 semaines, c'est vraiment en prévention qu’on demande aux mères d’aller à l’extérieur. Elle pourrait revenir entre les deux semaines. Elle pourrait même accoucher, ici, à Chibougamau, entre les deux semaines. Alors, oui, c’est sécuritaire , explique la PDG Centre régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie-James, Nathalie Boisvert.

Le Centre régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie-James qualifie ce bris de service comme une décision de dernier recours. Des discussions sont toujours en cours afin d’arriver à trouver une solution à ce problème de main-d'œuvre.

Après avoir fait de nombreuses démarches, plan de relève, plan de contingence, appel à la main-d'œuvre indépendante et à nos propres ressources, on a pris la décision de fermer le service pendant ces deux semaines. Ce n’est pas quelque chose qu’on souhaite étant donné nos distances. C’est vraiment malheureux pour les familles, les mamans et les futures mamans , indique Nathalie Boisvert.

Mme Boisvert témoigne du manque de personnel qui perdure dans le nord du Québec depuis des années. Le Centre régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie-James a, chaque année, recours à du personnel indépendant afin de combler les remplacements pendant la période estivale.