Mariage et COVID-19 : des allègements qui ont peu d’impacts

En effet, depuis le 28 juin, Québec permet les rassemblements de 250 personnes dans les lieux de culte pour la célébration d’un mariage en zone verte, dont fait partie l’Abitibi-Témiscamingue. Toutefois, le nombre de personnes pouvant se réunir pour la réception est limité à 25 à l’intérieur ou 50 à l’extérieur, tout en maintenant les règles de distanciation sociale.

Dans le grand diocèse d’Amos, qui s’étend de Chibougamau à La Sarre en passant par Amos et Val-d’Or, seulement six couples se marient à l’église cet été. L’été dernier, juste pour les deux paroisses d’Amos, plus d’une dizaine de mariages ont été annulés ou reportés.

Cette année, il n’y a qu’un mariage prévu à Amos, tout comme à Val-d’Or.

Comme l’autorisation à 250 personnes est très récente, c’est sûr que ça ne change pas vraiment les choses. Sauf pour les couples qui avaient déjà prévu se marier cet été malgré la restriction qui était fixée à 50 personnes, eux autres ont la joie de dire qu’au moins, à la célébration à l’église, ils pourront être 240, si les lieux le permettent. Dans le fond, ça ne change absolument rien pour ceux qui, admettons, n’avaient pas planifié, et là, tout à coup, parce qu’il y a 250, que là, il y aurait un projet de mariage, ce ne serait pas possible cet été. Puis il reste toujours la restriction pour la noce, ça restreint beaucoup. La partie festive fait partie du mariage , fait valoir le vicaire général du diocèse et curé des deux paroisses d’Amos, l’abbé Raymond Martel.

Attendre le moment opportun

C’est ce que confirme Myriam Desbiens, qui devait unir sa destinée avec Bertrand Fortin l’an dernier. Le couple de Val-d’Or avait remis son mariage, sans pour autant le prévoir cet été, en raison de l’inconnu qui régnait il y a encore un mois à peine.

Le couple n’est pas pressé par le temps, et préfère attendre un moment plus opportun.

Nous autres, on a quand même tous les deux une assez grande famille. Si on compte juste nos parents, frères et sœurs, leurs conjoints et enfants, on est 35. C’est sûr que l’été, il y a toujours les imprévus de la météo, donc de le faire à l’extérieur, c’est toujours prendre un petit risque d’avoir peut-être une journée ordinaire. À 25 à l’intérieur, ça nous limite énormément, sans compter les mesures sanitaires qui exigent une distanciation de 2 mètres. Dans un événement comme ça, on ne souhaite pas nécessairement se tenir à 2 mètres les uns des autres. Pour ces raisons-là, on ne trouvait pas que la situation nous permettait d’organiser un événement qui nous ressemblait ou qui allait représenter vraiment la journée qu’on souhaitait , explique Myriam Desbiens.

Un deuxième été perdu

Du côté de l’industrie du mariage, on s’attend à traverser un deuxième été difficile. Le Noranda Hôtel & Spa de Rouyn-Noranda n’entrevoit aucun changement cet été en dépit de l’allègement qui vient d’entrer en vigueur.

Pour nous, ça n’a aucun effet. Compte tenu du court délai et de la saison estivale qui est déjà entamée, même s’il y avait d'autres allègements à mon avis dans la semaine qui vient ou les deux semaines qui viennent, je ne m’attendrais pas à ce que les gens décident de se marier dans trois semaines. Souvent, on veut inviter de la famille, des gens de l'extérieur. Il faut qu’ils puissent planifier, prendre une semaine de vacances. Encore là, les buffets sont interdits, la danse est interdite. Tout ce qu’on fait habituellement dans une célébration de mariage est interdit , souligne le directeur général Frédéric Arsenault.

2022, une année occupée?

Même son de cloche du côté d’Yves Dumulon, qui anime des mariages depuis plusieurs années dans le secteur de Rouyn-Noranda. Il s’attend à vivre un autre été très tranquille.

