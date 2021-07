Une équipe de l'Abitibi-Témiscamingue pédalera au profit de la Fondation Charles-Bruneau

L’événement, qui en est à son 25e anniversaire, vise à amasser des fonds pour cet organisme voué à la recherche contre le cancer pédiatrique.

Les sept membres de la formation IGA Abitibi parcourront 100 km entre Val-d’Or et Amos, en passant par Rivière-Héva, pour cette édition qui se fera à distance partout au Québec au cours des prochains jours, en raison des contraintes liées à la pandémie.

L’équipe IGA Abitibi parraine cette année le jeune Mathéo Guillemette, qui a reçu un diagnostic de cancer en 2011, à l’âge de 5 ans, mais qui est aujourd’hui en rémission.

Impliqué auprès de la Fondation Charles-Bruneau depuis 1998, le responsable de l’équipe, Gilles Ferland, souligne que le contact avec ces jeunes qui livrent un combat contre le cancer est sa principale source de motivation.

C’est grâce à la recherche si plusieurs de ces enfants ont pu avoir les traitements qui les ont menés vers la guérison, souligne-t-il. On pédale en pensant à eux. On ne vivra pas demain la même émotion que quand 4000 cyclistes arrivent en même temps à Montréal, mais quand tu rencontres des enfants guéris ou en rémission de leur cancer, tu comprends pourquoi tu pédales.

Gilles Ferland souhaite que cette version régionale du Tour se répète à compter de l’an prochain, avec la participation de plusieurs grandes entreprises.

Plus on va faire connaître la Fondation dans la région, plus on pourra amasser de l’argent pour la recherche. Et en plus, nous avons des jeunes qui se sont joints à notre équipe cette année. Ils vont pouvoir prendre notre relève dans le futur , se réjouit-il.

L’équipe IGA Abitibi est à quelques centaines de dollars d’avoir atteint son objectif financier, fixé à 12 000 $.