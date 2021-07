Au lieu de plonger dans l’univers musical de personnalités invitées comme c’est le cas habituellement, l’émission fera découvrir des chansons aimées par des membres du public.

L’équipe de production d’En direct de l’univers appelle donc les gens à inscrire des personnes de leur entourage par courriel  (Nouvelle fenêtre) , mais en gardant le secret afin de préserver l’effet de surprise.

Pour des fins de kidnappings potentiels, on ne peut pas dévoiler maintenant la date exacte de notre spéciale 300e, a expliqué, par communiqué, France Beaudoin. On va aussi s’assurer que tout le processus-surprise aura été respecté avant de faire la sélection finale. On cherche des complices qui savent tenir leur langue, sinon leurs candidats seront éliminés d’emblée!

Le processus d’inscription est expliqué en détail sur la page Facebook de l’émission  (Nouvelle fenêtre) .