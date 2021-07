Plus de 420 000 examens de conduite annulés pendant la pandémie en Ontario

Les examens pratiques de conduite automobile ont repris depuis le 14 juin en Ontario, mais il faudra mettre les bouchées doubles pour rattraper l’arriéré. Le ministère des Transports a indiqué que 421 827 examens ont été annulés depuis mars 2020 et le début des restrictions pour contrer la pandémie.

L’attente pour passer les épreuves peut devenir vraiment frustrante , comme en témoigne T.J. Beckham.

Ce résident de Hamilton a tenté mercredi de réserver sa place pour un test : la date la plus proche qui lui a été proposée se situait en janvier 2022.

Le gouvernement ontarien a investi 16 millions de dollars pour gérer cet arriéré, et souhaite depuis l’automne 2020 embaucher temporairement 84 instructeurs dans ses Centres Test au volant. Jusqu’ici, seuls 35 postes ont été pourvus, et 167 instructeurs supplémentaires sont désormais recherchés.

Par ailleurs, le ministère a déclaré qu'il ajouterait également six emplacements temporaires et offrirait des examens de conduite sept jours par semaine là où la demande est la plus élevée, dans la région de Toronto.

Les six emplacements temporaires : Hamilton (pour le Niagara)

Northern York / Durham

Mississauga / Brampton

Eastern Durham

Guelph (pour Kitchener-Waterloo et Milton)

Toronto

Le ministère a rappelé dans un courriel envoyé à Radio-Canada que les permis de conduire qui ont expiré depuis le 1er mars 2020 demeurent valides jusqu'à nouvel ordre.

Le ministère reconnaît que les titulaires de permis de catégorie G1 et G2 peuvent avoir besoin de plus de temps pour s'inscrire à des examens routiers, ce qui sera pris en compte lors de la levée de la période de validation prolongée , écrit Lee Alderson, porte-parole du ministère des Transports.

Beaucoup, beaucoup de retard

Un évaluateur prend des notes durant un examen de conduite. Photo : iStock / humonia

On ne voit pas de changement malgré ces efforts, a affirmé Yves Élancry, instructeur à l'école de conduite MasterClass. En ce qui concerne l'embauche d'évaluateurs, il va falloir qu’ils étudient, savoir comment évaluer les gens pour qu’ils passent leur permis de conduire. Donc, ça va prendre beaucoup, beaucoup de retard, un an, deux ans même , a-t-il assuré en entrevue avec Radio-Canada.

Le temps presse pour M. Beckham. Il a obtenu son permis G1 juste avant que la COVID-19 ne s'installe l'année dernière. Cela signifie qu'il doit conduire avec un passager qui a quatre ans d'expérience de conduite et qu’il ne peut pas conduire sur les autoroutes, entre autres conditions.

L’homme de 25 ans ne ressentait pas le besoin d’accéder au permis G2, qui nécessite un examen de conduite, jusqu'à ce que son entreprise commence à parler d'un retour au bureau en septembre. Le permis G2 lui permettrait de rouler seul et sur autoroute.

Début juin, lorsqu'il a appris que les examens de conduite allaient reprendre, il a tenté de réserver en ligne. Le premier créneau disponible était à la fin de septembre à Hamilton. Il ne l'a pas réservé, mais a essayé de trouver des rendez-vous plus près dans le temps, mais plus éloignés.

Mais rien n'était disponible d'Orillia à Owen Sound.

Une personne au volant. Photo : CBC

En regardant de nouveau quelques jours plus tard à Hamilton, plus rien n’était disponible jusqu'à la mi-décembre.

Étant donné que le ministère a ajouté plus de plages horaires sur une base continue, M. Beckham a voulu devancer son rendez-vous. Mais le système l'a obligé à annuler son rendez-vous de décembre avant de pouvoir chercher de nouvelles dates.

Parcours du combattant

Est-ce que je m'en tiens au rendez-vous de décembre ou est-ce que je le perds pour risquer d'avoir des rendez-vous plus tôt , s’est-il demandé.

Il l'a annulé et a commencé à se connecter toutes les heures.

La semaine dernière, il a réussi à trouver un rendez-vous de dernière minute pour le lendemain à Hamilton.

Je ne savais pas si j'aurais à nouveau cette chance, alors je l'ai réservé , a-t-il indiqué, malgré le sentiment qu'il n'était pas prêt.

Malheureusement, je n’ai pas réussi; j'ai pris deux virages un peu trop vite et j'ai oublié mon clignotant lors d'un stationnement en parallèle.

Depuis, il essaie de réserver une plage horaire à nouveau.

Avec les informations d'Anne-Marie Trickey et de La Presse canadienne