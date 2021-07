La MRC Abitibi vient en aide à la Maison du Bouleau Blanc

Avec la pandémie de COVID-19, la maison de soins palliatifs d’Amos n’a plus la possibilité depuis un an d’organiser toutes ses activités de financement annuelles qui lui permettent d’offrir ses services à la population de la MRC Abitibi. Les maires ont donc décidé de l’appuyer et de l’aider à combler une partie de son manque à gagner.

Il faut comprendre qu’au niveau du gouvernement provincial, on a eu des aides supplémentaires pour faire face à la COVID, et on a jugé, l’ensemble des maires, la situation particulière que le Bouleau Blanc vivait, que c’est un organisme qu’on se devait d’aider. Ils offrent un service exemplaire pour les soins en fin de vie, et ce, de façon très humaine , explique le préfet de la MRC Abitibi, Sébastien D’Astous.

Une aide inespérée

Du côté de la Maison du Bouleau Blanc, on accueille avec un large sourire et un grand soulagement cette aide d’une envergure aussi inattendue qu’inespérée. Chaque année, l’organisme doit recueillir au moins 300 000 $ dans la communauté pour couvrir l’ensemble de ses frais de fonctionnement, puisque Québec n’en couvre qu’une partie.

On a reçu la réponse comme quoi ils nous donnaient un montant. On ne sait pas, on s’attendait peut-être à un 5000 $, mais là, quand à un moment donné, ils nous ont dit que c’était 50 000 $... Ce n’est pas mêlant, 50 000 $. Je ne dansais pas parce que je ne suis plus d’un âge pour danser avec mes jambes, mais j’avais le goût de danser quand même. Puis tout le monde… je te dis que c’était la joie, la joie totale là. Ça aura un gros effet sur notre année actuelle , confie Germain Vézeau, cofondateur et administrateur conseiller de la Maison du Bouleau Blanc.

L’organisme organisera par ailleurs une édition réduite, tout comme l’an dernier, de son Cyclo-Don annuel. Il est prévu à la mi-août dans les rues d’Amos. Les gens nous le demandent. Et on veut garder notre date dans le calendrier des activités , précise Germain Vézeau.

Au Marché public

La MRC Abitibi a aussi procédé à la remise d’un don de 2000 $ à l’organisation du Marché public d’Amos. La somme provient de son entente annuelle avec la Banque Nationale.

Le préfet Sébastien D'Astous remet le don de 2000 $ à Valérie Tancrède, coordonnatrice du Marché public d'Amos, en compagnie de Pierre Beauchemin, président de la SADC Harricana, organisme responsable du Marché public. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon