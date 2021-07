Le prix du baril de pétrole américain connaît sa meilleure journée depuis 2018

Le prix du baril américain West Texas Intermediate (WTI) a atteint 75,23 $ US, à la clôture des marchés jeudi. Il n'a atteint un tel prix qu'une seule autre fois dans les six dernières années, soit en octobre 2018.

Le WTIWest Texas Intermediate a connu une remontée soutenue depuis la chute vertigineuse qui l'a mené dans le négatif, en avril 2020. Il a clôturé au-dessus de 70 $ US pendant la majeure partie du dernier mois et à son plus haut prix depuis 2018, jeudi.

Ces nouvelles donnent de l’espoir aux compagnies pétrolières qui ont dû emprunter massivement et procéder à des milliers de mises à pied pour survivre à la double crise créée par la pandémie et la guerre de prix entre la Russie et l’Arabie Saoudite.

Je pense qu’on dirait que les sables bitumineux canadiens vont avoir de très très bons flux de trésoreries et une bonne profitabilité , croit l’économiste et directeur de la firme Price Street, Rory Johnston.

Il s’attend à ce que cela amène des revenus supplémentaires aux gouvernements à travers les droits d’exploitation et les impôts collectés. Il croit aussi que cela pourrait influencer positivement la valeur du dollar canadien.

Le prix du WTIWest Texas Intermediate est toutefois encore très loin de ce qu’il était avant sa chute de 2014.

L’analyste Jeremy McCrea, de la firme Raymond James, pense que sa hausse actuelle est en effet une bonne nouvelle pour les états financiers des compagnies pétrolières. Il doute toutefois qu’elle se traduise en une augmentation importante des investissements ou des emplois.

Les emplois [vont] revenir un peu. Nous allons voir quelques dépenses augmenter là, mais ce sera très très marginal , croit-il.

Une rencontre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) pour discuter d’une possible hausse de la production pétrolière au cours des prochains mois a commencé jeudi. Elle se poursuit vendredi.

avec des informations de Tony Seskus