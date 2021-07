Val-d’Or rend hommage à une bénévole du baseball mineur

Le terrain utilisé par la catégorie Rallye cap , soit les joueurs de 4 et de 5 ans, portera désormais le nom de Carole Talbot.

Cette dernière s’est impliquée pendant 13 ans au sein du baseball mineur, notamment comme entraîneuse et marqueuse, en plus de s’impliquer au niveau régional. Mme Talbot est aussi devenue la première femme dans la région à obtenir une certification d’entraîneur de Niveau 2 de Baseball Québec.

Je suis très émue, je ne m’attendais pas à ça, surtout après tant d’années où je ne suis plus dans le baseball, a-t-elle commenté. C’est une fierté de savoir que des jeunes vont jouer sur un terrain à mon nom. J’ai commencé à m’impliquer dans l’équipe de mon fils en 1987 et je ne connaissais rien au baseball. J’ai appris en même temps que les enfants et j’ai évolué au fil de mon implication. Je suis aussi fière qu’une présence féminine ait incité plusieurs jeunes filles à embarquer dans le sport.

Les trois autres terrains du parc Rotary de Val-d’Or avaient déjà été baptisés en 2008 et 2009, en l’honneur de Ronald Brisson, de Michel Landry et de Michel Laplante.